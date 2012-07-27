Третий будет? Самым актуальным инфраструктурным проектом для Перми является ещё один мостовой переход через Каму

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В ноябре 2017 года Коммунальный мост через Каму будет отмечать полувековой юбилей. Круглая дата имеет крепкий привкус тревоги, ведь именно такой срок — 50 лет — заложен таким сооружениям как максимальный для эксплуатации. Ряд аналогичных мостов в городах России уже демонтируется. Сегодня можно смело говорить, что для Перми нет более острой инфраструктурной проблемы, чем решение вопроса третьего моста. Однако на протяжении десятилетий эта тема никак не может сдвинуться с мёртвой точки. В результате у Перми есть отчётливая перспектива оказаться в транспортном коллапсе.

Почтенный полувековой срок службы Коммунального моста заставляет постоянно проводить на нём ремонтные работы

Фото: Константин Долгановский

Зачем нам мост?

История попыток возведения в Перми третьего моста через Каму насчитывает уже более 30 лет. В 1980-х годах был разработан и уже одобрен в московских ведомствах проект мостового перехода в районе площади Восстания. Но вмешалась политика: строительство планировалось вести в районе, где стояли дома ещё живых тогда участников восстания 1905 года. Они возмутились, и проект «зарубили».

Введение в строй в 2005 году Красавинского моста несколько сняло остроту проблемы прохождения транзитного транспорта через город. Но вскоре стало ясно, что это не отменяет необходимости строительства моста в месте, приближенном к центральным районам города.

Коммунальный мост продолжал нести колоссальную нагрузку. На правом берегу проживает около трети населения города. По оценкам начала 2010-х годов, ежедневный трафик через мост составлял около 40 тыс. машин. С появлением новых жилых микрорайонов правобережья и ростом числа автомобилей эта цифра только росла и сегодня оценивается в 50 тыс. машин. Люди массово ездят на левый берег на работу. Достаточно один раз в районе 8:30 посмотреть на пробку, тянущуюся к мосту с самой Пролетарки, чтобы понять масштаб проблемы.

Необходимость строительства третьего моста со всеми научными выкладками была включена в Генеральный план Перми 2010 года. Там же было определено и место его строительства. Но о месте — чуть позже, потому что это особая тема.

Разговоры о третьем мосте актуализировались в 2012 году, когда губернатором Пермского края стал Виктор Басаргин. В начале сентября 2012 года группа депутатов Законодательного собрания, Пермской городской думы, эксперты строительной и транспортной отраслей адресовали губернатору письмо, в котором аргументированно, с цифрами и фактами, обосновали необходимость безотлагательного решения проблемы.

Среди аргументов главным был, пожалуй, как раз возраст Коммунального моста: авторы письма предупреждали, что в 2017 году наступит предельный срок его эксплуатации. Немаловажно, что ранее по мосту было организовано трамвайное движение, что ещё больше увеличило нагрузку на него. Мост дважды обследовали специализированные организации: ЗАО «Институт Гипростроймост» в 2008 году и «НПЛ Трансмост» в 2012 году. Главный вывод: мост если не в 2017 году, то чуть позже, но в любом случае в сжатые сроки требуется либо демонтировать, либо капитально ремонтировать. В любом случае — закрывать. Это означает одно: транспортный коллапс.

Опасность этого коллапса усугубляет ещё одно обстоятельство. Дорога через КамГЭС, которой активно пользуются жители Орджоникидзевского района и многочисленные дачники, в строгом смысле дорогой не является. Это технологический проезд, принадлежащий корпорации «РусГидро». В любой момент по решению собственника проезд может быть закрыт на ремонт, реконструкцию, и городские и краевые власти смогут тут выступить лишь с «правом совещательного голоса». Можно себе представить, что случится, если необходимость реконструкции сразу двух переходов совпадёт по времени.

Интересная деталь: в ходе обсуждения темы Виктор Басаргин в своём блоге разместил «голосовалку», где предлагалось ответить на вопрос, нужен ли Перми третий мост. 94% ответили «очень нужен». «Я бы хотел посмотреть на те 6%, которым он не нужен», — иронично заметил тогда один из подписавшихся под письмом — депутат Законодательного собрания края от Закамска Александр Мотрич.

Действительно, цифра 94% очень важна для понимания подлинной «социальной значимости» того или иного инвестпроекта. При всём уважении к театралам, посетителям галереи, зоопарка и часто летающим пермякам важность проектов строительства новой сцены Театра оперы и балета, переноса галереи и даже появления нового терминала аэропорта по сравнению с необходимостью третьего моста просто ничтожна.

Постоянных пользователей аэропорта едва ли наберётся 10% от всего населения. Примерно столько же любителей театров и посетителей галереи. Мостом же пользуются все: жители левого и правого берега, работающие люди и дачники, пассажиры общественного транспорта, автомобилисты и даже пешеходы, идущие летом на городской пляж.

Наконец, ещё один аргумент — экологический. Как отмечал в те же годы в ходе обсуждения необходимости строительства моста профессор, доктор технических наук Владимир Аликин, столь плотный транспортный поток генерирует чудовищное количество выхлопных газов, особенно с учётом того, что через мост идёт много дизельных машин — тех же автобусов. Тяжёлые элементы идут в низины — на городской пляж, например, или на ул. Попова, к эспланаде, главному месту массовых гуляний пермяков.

Всё это — лишь краткий перечень давно известных фактов, которые стоит вспомнить для того, чтобы понять, почему тогда, в сентябре 2012 года, Виктор Басаргин оценил серьёзность проблемы и публично заявил: мост строить будем.

Разумеется, самой серьёзной трудностью в этом деле является финансирование. По оценкам того же 2012 года, сооружение обойдётся в сумму 9—12 млрд руб. Краю и городу такие затраты не «потянуть». Но в октябре 2012 года в Перми побывал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В разговоре с ним губернатор обозначил тему строительства моста, и премьер пообещал федеральную поддержку. Речь шла о финансировании 50% стоимости моста.

Чуть позже в Федеральном дорожном агентстве заявили, что для финансирования ждут проект строительства моста. Компания «ЛУКОЙЛ» выделила средства на изготовление эскиз-проекта, и красивые картинки будущего моста уже публиковались в СМИ. Но, как это, к сожалению, часто у нас бывает, на картинках всё дело и закончилось. Что-то пошло не так.

Какой нужен мост?

Разговоры про третий мост уже в 2013 году резко исчезли из повестки дня. На все вопросы власти плавно «съезжали с темы». В ноябре 2015 года сити-менеджер Перми Дмитрий Самойлов категорично заявил, что все разговоры про третий мост — бессмысленны.

Вместо этого внезапно краевое правительство стало бодро заниматься другим мостом — через Чусовую. Вновь выступали депутаты, обсуждались проекты и механизм финансирования, было решено строить мост по договору концессии. В октябре 2016 года прошёл открытый конкурс на выбор концессионера. Победителем признано ООО «Пермская концессионная компания» (создано ВТБ специально для этого проекта), предложившее 11,643 млрд руб. К слову, сумма, сопоставимая с планируемыми затратами на мост через Каму.

Но вот в феврале 2017 года в Прикамье сменился губернатор. В эксклюзивном интервью журналу «Компаньон magazine» Максим Решетников заявил, что решение строить Чусовской мост по механизму концессии ошибочно и будет пересмотрено. Абсолютно справедливое замечание. И если уж говорить начистоту, то пересмотрено должно быть само решение о строительстве моста через Чусовую — во всяком случае, раньше, нежели третьего моста через Каму. Ведь необходимость нового перехода через Чусовую, мягко говоря, не столь очевидна, как в случае с камским мостом.

Фото: Константин Долгановский

Пробки здесь появляются только летом в пятницу вечером со стороны города и в воскресенье вечером — со стороны Полазны в город, то есть в пиковые часы перемещения дачников. Эта проблема может быть легко снята организацией реверсивного движения по мосту: для этого быстро и недорого можно построить третью полосу за счёт пешеходных дорожек, а сами дорожки сделать «выносными» — они не несут на себе большой нагрузки.

Столь резкая «смена вектора» краевых властей в решениях относительно моста вызвала у пермяков, мягко говоря, недоумение. Масла в огонь подлила и информация о том, что проезд через Чусовской мост станет платным, — концессионеру-то, мол, надо будет возвращать инвестиции. При этом переход через Чусовую по пути на север края фактически не имеет альтернативы: предложение ехать бесплатно в Березники через Кунгур, Лысьву, Чусовой, Гремячинск и Кизел не выдерживает никакой критики.

То есть решение было весьма спорным. В то же время проблема Коммунального моста и необходимость строительства нового ни у кого не вызывает сомнений. Более того, вот здесь-то как раз можно и привлечь концессионеров с последующим взиманием платы за проезд: альтернативные пути есть, а трафик позволит окупить затраты довольно быстро.

Поэтому неудивительно, что в начале 2017 года тема третьего моста вновь зазвучала в публичном пространстве. Но то, как именно она зазвучала, вызывает опасения в том, что мы имеем дело с очередным «забалтыванием» проблемы.

Где строить мост?

На первый взгляд, вопрос странный. Более того, с 2010 года, казалось, такого вопроса вообще нет. Ведь в том самом генплане 2010 года чётко обозначено место выхода мостового перехода на левый берег — площадь Гайдара в районе Перми II. Это решение было выбрано из доброго десятка возможных. Оно возникло не «из пальца», а на основе глубокого анализа транспортных потоков, перспектив развития города.

Вот краткий перечень аргументов за это место. На месте выхода створа моста запланирована организация мощного транспортно-пересадочного узла: железнодорожный вокзал должен быть дополнен автовокзалом. Отсюда удобно добираться как в центр города, в Мотовилиху, так и в сторону Паркового, на шоссе Космонавтов, ул. Строителей, на Красавинский мост и в Пермский район.

Есть проработанные решения: в частности, именно этот проект ждали для выделения финансирования в 2012 году в Федеральном дорожном агентстве. Тогда же, в конце октября 2012 года, департамент дорог и транспорта Перми официально заявил: место для установки моста уже давно выбрано. «Всё рассмотрено в Мастер-плане города Перми. В нём дана оценка целого ряда возможных вариантов расположения нового моста и дано однозначное заключение, что лучшим решением будет строительство моста в районе Перми II», — твёрдо и однозначно сообщили в департаменте.

Основным «конкурентом» моста в створе площади Гайдара был тот самый проект моста в Мотовилихе, который был «похоронен» в 1980-х годах. В числе аргументов сторонников этого решения было то, что Кама в этом месте немного уже, чем возле Перми II, а значит, строительство обойдётся, вероятно, несколько дешевле. Однако на этот аргумент тот же департамент дорог и транспорта дал ответ: при строительстве моста в Мотовилихе будут возникать сложности в обеспечении его связи с существующей дорожной сетью из-за загруженности прилегающих улиц. К тому же там выше берег, что затруднит строительство и даже, скорее всего, сделает его дороже.

Наконец, есть не совсем научная, но очень важная деталь — «глас народный». В ходе обсуждения темы третьего моста в 2012 году проводились опросы — как в том же блоге губернатора, так и серьёзные социологические. Большинство пермяков заявило, что новый мост должен быть именно на площади Гайдара. Это удобнее, особенно с учётом бурно развивающихся микрорайонов правобережья — Пролетарского, Заречного, — Кировского района.

В связи с этим вспоминается известное гениальное решение, которое молва приписывает трижды Герою Социалистического Труда, академику Курчатову. Возглавив Институт атомной энергии, он распорядился не асфальтировать дорожки, ведущие к институту, а подождать, пока сотрудники сами протопчут тропинки там, где им удобнее ходить. И потом эти пути заасфальтировали. Ведь вроде как мост делается для людей?

Словом, всё говорит о том, что вопрос с местом строительства моста уже давно решён. Но вот в начале 2017 года внезапно по этому вопросу вновь открылась дискуссия. К обсуждению было предложено девять вариантов. Прошёл конкурс, в результате которого были выбраны проектировщики, которые до конца мая 2017 года должны предоставить расчёты по трём основным вариантам выбора створа моста…

Комментировать такие действия сложно. Совершенно непонятно, зачем нужны какие-то «новые расчёты» после того, как при подготовке генплана и решения 2012 года этим уже занимались десятки экспертов и специализированные организации. С тех пор Кама своё русло не поменяла, население правобережья и число автомобилей только выросло. Для чего тогда нужно это оттягивание времени, трата средств на конкурсы проектировщиков? Ведь есть давно рассчитанный, прописанный в генплане вариант, под который Федерация уже обещала помощь! Бери в работу и двигайся.

Именно такие «отскоки в нулевую точку» и вызывают опасения в том, что проблема вновь уйдёт в плоскость разговоров и картинок. Именно такое движение «шаг вперёд — два назад» и вызывает недоверие населения к любым заявлениям властей.

В уже упомянутом интервью журналу «Компаньон magazine» Максим Решетников обозначил свою позицию: выполнять обязательства власти независимо от того, какой была фамилия губернатора, который их давал. Так и не исполненное обещание построить третий мост, да ещё подкреплённое публичным обещанием софинансирования со стороны федеральной власти, едва ли не главное разочарование пермяков итогами минувшей пятилетки. Для того чтобы снять это разочарование, есть и хороший повод — грядущее в 2023 году 300-летие Перми, к которому федералам не грех выделить финансирование для решения важных инфраструктурных проблем города. Мост, бесспорно, главная из таких проблем.

Времени остаётся ровно на то, чтобы начать и закончить эту «долгоиграющую» историю.

Третий мост: хроника заявлений

27 июля 2012 года

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков сказал, что новый мост «жизненно необходим» городу, однако его строительство возможно только при участии краевого бюджета.

«Я за третий, четвёртый мост. Спросите любого жителя: чем больше мостов, тем лучше. Но городскому бюджету строительство моста точно не вытащить. То, что мост необходим, все прекрасно понимают. Пять лет назад действующий мост ремонтировали, ещё через пять лет он снова будет изношен», — заявил Маховиков (цитируется по сайту properm.ru).

6 сентября 2012 года

Депутаты и эксперты адресовали губернатору Пермского края Виктору Басаргину письмо, в котором обосновали необходимость строительства нового моста. Письмо подписали депутаты Законодательного собрания Пермского края Александр Мотрич, Владимир Данилин, Николай Дёмкин, депутаты Пермской городской думы Алексей Дёмкин, Валерий Шептунов, Наталья Рослякова, Вячеслав Григорьев, Олег Афлатонов, Арсен Болквадзе, Александр Колбин, а также заслуженный строитель России Михаил Плеханов, почётный архитектор России Сергей Шамарин, доктор технических наук Михаил Якимов.

11 сентября 2012 года

Виктор Басаргин сообщил, что третий мост через Каму будет построен рядом с действующим мостом. «Думаю, ближайшее заседание градостроительного комитета мы посвятим строительству ещё одного моста в Перми. Мы уже закладываем финансирование на проектные работы. Кроме того, все подряды мы сосредоточим на местных предприятиях», — заявил губернатор.

24 октября 2012 года

На заседании экспертной группы «Дорожное строительство» министр транспорта и связи Пермского края Владимир Митюшников заявил: «Эксперты представили свои мнения о необходимости строительства и местоположении третьего моста через Каму. Мост надо строить в створе площади Гайдара».

Николай Уханов, руководитель городского управления внешнего благоустройства, отметил, что ещё несколько лет назад городские власти уже разрабатывали варианты местоположения третьего моста. «Створ ул. Окулова (площади Гайдара) удобнее уже принятыми решениями о переносе автовокзала на Пермь II, перспективным развитием ул. Строителей и др.», — заявил Уханов.

31 октября 2012 года

Губернатор Виктор Басаргин рассказал о предстоящем строительстве третьего моста через Каму по итогам визита в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева. Виктор Басаргин обратился к Медведеву с просьбой привлечь Федерацию к софинансированию строительства моста, на что получил согласие. Глава региона добавил, что возведение нового моста займёт три–четыре года. В краевой бюджет заложено 150 млн руб. на разработку проектной документации и проведение изысканий.

5 декабря 2012 года

Федеральное дорожное агентство и Росавтодор готовы рассмотреть проект строительства третьего моста через Каму в Перми в ответ на просьбу губернатора Пермского края Виктора Басаргина принять участие в финансировании проекта. Строительство оценивается в 12 млрд руб. Из федерального бюджета Басаргин намерен привлечь 50% стоимости. В письме Дмитрию Медведеву губернатор сообщил, что специалистами санкт-петербургского института «Гипростроймост» разработано несколько вариантов строительства нового моста. Из них самым предпочтительным, на его взгляд, является тот вариант, который направлен в том числе «на развитие интермодального транспортно-пересадочного узла», то есть возле железнодорожного вокзала Пермь II. «Соответствующие договорённости достигнуты с железной дорогой», — уточнил Виктор Басаргин в письме Медведеву.

14 февраля 2013 года

Третий мост через Каму появится в районе площади Гайдара в Перми. Как пояснили корреспонденту 59.ru в пресс-службе главы региона, на месте, где предполагается строительство моста, проводятся предпроектные работы. Проектную документацию начнут разрабатывать уже в этом году.

23 ноября 2015 года

Глава администрации Перми заявил, что нет никакого смысла говорить о строительстве третьего моста через Каму, пока не проведена реконструкция диагональной магистрали, которая соединит Красавинский мост с центром города. По словам Самойлова, власти будут готовы к возведению третьего моста лишь через пять–семь лет.

24 марта 2016 года

Третий мост через Каму появится в Перми через семь лет — к 300-летнему юбилею города. По крайней мере, таковы пожелания губернатора Виктора Басаргина, сообщает 59.ru. Только на технико-экономическое обоснование проекта требуется примерно 30 млн руб.

29 сентября 2016 года

Администрация Перми объявила аукцион на подготовку технико-экономического обоснования строительства третьего моста через Каму. Начальная стоимость контракта — 12 301 964 руб. Проект будет реализован на условиях софинансирования. Более 9 млн руб. будет выделено из краевого бюджета, а 3 млн руб. — из городского.

10 февраля 2017 года

В Перми выбрали девять мест для размещения третьего моста через Каму. К дальнейшей проработке рекомендованы четыре варианта размещения моста: с выходом на площадь Гайдара, в створе ул. Крисанова, в створе реки Егошихи и с выходом на площадь Восстания.