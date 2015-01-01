Максим Решетников: «По линии здравоохранения и по линии образования есть куда двигаться» Новый и.о. губернатора рассказал о первоочередных задачах

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

kremlin.ru

На сайте Кремля появилась стенограмма разговора руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в Ново-Огарёво сегодня, 6 февраля. На встрече Путин предложил Решетникову стать губернатором Пермского края.

«Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора, — сказал президент. — Если я вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?»

«Это будет большая честь для меня и большое доверие, — ответил Максим Решетников. — Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться».

Тогда Владимир Путин спросил у собеседника, какие первоочередные проблемы он видит в крае. На что Максим Решетников ответил, что, в первую очередь, — это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться.

«И, безусловно, развитие экономики, потому что Пермь всё-таки промышленный, индустриальный «хребет» страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности, — отметил Максим Геннадьевич. — Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться».

«Вы хорошо знаете ситуацию в Перми и, надеюсь, всё сделаете для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешённых вопросов ещё достаточно, — опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой», — резюмировал Путин.