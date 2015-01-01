Максим Решетников назначен и. о. губернатора Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

kremlin.ru

Исполняющим обязанности губернатора Пермского края назначен экс-глава департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников. Как сообщили в администрации губернатора, такое решение сегодня, 6 февраля, принял президент России Владимир Путин.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края сообщили «Новому компаньону», что переговоры о возможности возглавить регион велись администрацией президента с Максимом Решетниковым и главным федеральным инспектором по Пермскому краю Игорем Цветковым.

Однако окончательный выбор Владимира Путина пал на Решетникова.

Представление нового и.о. губернатора Пермского края состоится завтра, 7 февраля, в органном зале Перми.

Максим Геннадьевич Решетников родился в Перми в 1979 году. В 2000 году он окончил экономический факультет Пермского государственного университета. Кандидат экономических наук. В начале «нулевых» работал в администрации Пермской области в сфере финансов и бюджета. В 2009 году Максим Решетников возглавил администрацию губернатора Пермского края, а спустя год стал первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. В 2012 году стал министром столичного правительства и руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.

Напомним, сегодня, 6 февраля, губернатор Виктор Басаргин подал Владимиру Путину прошение об отставке, которое президент принял. Экс-глава региона объяснил свой поступок тем, что принял решение не идти на губернаторские выборы, которые состоятся в сентябре этого года, поэтому его досрочная отставка даст его преемнику больше времени знакомства с регионом и налаживания отношений с местными политическими элитами.