«Сыроварня» откроется в Перми в середине июня Ресторан Аркадия Новикова будет работать на Сибирской

Алина Наумова

В столице Прикамья готовится к запуску новый ресторан популярной сети «Сыроварня». Официальное открытие заведения, принадлежащего известному ресторатору Аркадию Новикову, состоится 15 июня. Об этом в соцсетях сообщают организаторы.

Ресторан разместится в торговом центре «Галерея» по адресу: ул. Сибирская, 37 / Краснова, 14.

Напомним, в мае на портале hh.ru были опубликованы вакансии для персонала: барменов, официантов и хостес, что свидетельствует об активной подготовке к старту работы.

Проект «Сыроварня» стартовал в 2015 году в Москве и быстро завоевал популярность. Сегодня под этим брендом работает свыше 50 ресторанов не только в России, но и в странах ближнего зарубежья и ОАЭ. Ключевая особенность сети — акцент на фермерских продуктах и собственное производство мягких сыров.

Изначально планировалось, что «Сыроварня» откроется в Перми по ул. Петропавловской, 57. Однако позже концепция изменилась, и на этом месте был открыт рыбный ресторан «Магадан». Также летом 2024 года сообщалось о возможном запуске в Перми проекта грузинской кухни «Pro.Хинкали by Novikov» на базе гостиничного комплекса Holiday Perm.

