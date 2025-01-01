Рыбный ресторан московского холдинга откроется в Перми в ближайшие выходные «Магадан» занял площадку на Петропавловской, 57 Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Рыбный ресторан «Магадан», входящий в столичный холдинг Novikov Group, планирует открыть двери в ближайшие выходные, 8-9 марта. Об этом сообщает telegram-канал In vino papulos.

«Рыбный ресторан "Магадан" откроется ориентировочно 8-9 марта, шепчутся на рынке», — сообщается в публикации.

От ООО «Магаданпермь» на сайте hh.ru опубликовано 13 вакансий с предложением устроиться на работу в новый ресторан gj ул. Петропавловской, 57. Часть из них была опубликована ещё в начале февраля, одна появилась уже 2 марта. В большинстве вакансий не содержится информации о предлагаемой зарплате. Бухгалтеру на первичную документацию и менеджеру отдела кадров предлагают от 55 тыс. руб., повару — от 76 тыс. руб. Работодатель предлагает полную занятость с 12-часовым рабочим днём.

Фото: telegram-канал "in vino papulos"

В прошлом году холдинг Аркадия Новикова сообщил о намерении открыть в Перми ресторан сети «Сыроварня». Однако позже стало известно, что руководство решило пересмотреть концепцию и запустить рыбный ресторан с морскими деликатесами из Магадана, Мурманска и Дальнего Востока «Магадан». Заведение заняло площадку «Блинной сковородки» и ресторана техасской кухни Red BBQ.

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