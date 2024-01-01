Алёна Бронникова Ресторан столичного холдинга Novikov Group готовится к открытию в Перми Организация начинает набор сотрудников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми готовится к открытию рыбный ресторан «Магадан», входящий в столичный холдинг Novikov Group. Информация о скором открытии заведения в ЖК «Астра» по ул. Петропавловской, 57 опубликована в 2ГИС.

На сайте hh.ru организация разместила шесть вакансий. Заведение ведёт поиск менеджера ресторана, повара, повара-кондитера, су-шефов со стажем от трёх до шести лет и менеджера по закупкам со стажем от одного до трёх лет. Размер предлагаемой зарплаты не указан. Сотрудников приглашают в команду для подготовки к запуску, а также для открытия и ведения операционной деятельности ресторана сети Novikov Group.

В прошлом году холдинг Аркадия Новикова сообщил о намерении открыть в Перми ресторан сети «Сыроварня». Однако позже стало известно, что руководство решило пересмотреть концепцию и запустить рыбный ресторан с морскими деликатесами из Магадана, Мурманска и Дальнего Востока «Магадан». Заведение появится на месте «Блинной сковородки» и ресторана техасской кухни Red BBQ.

Летом также стало известно, что компания планирует запустить в Перми ещё один проект. В гостиничном комплексе Holiday Perm (бульвар Гагарина, 65а) по франшизе откроется сетевой ресторан грузинской кухни «Pro.Хинкали by Novikov».

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