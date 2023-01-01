Алёна Бронникова Собственник сети «Сыроварня» пересмотрел концепцию будущего ресторана в пермском ЖК «Астра» В центре города может появиться рыбный ресторан Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми может открыться ресторан «Магадан», где можно будет попробовать рыбные блюда и морские деликатесы из Магадана, Мурманска и с Дальнего Востока. Разместить его планируют в ЖК «Астра», на месте «Блинной сковородки» и ресторана техасской кухни Red BBQ.

Ранее СМИ сообщали о том, что новый собственник помещений уже уведомил заведения о завершении аренды, а на их месте начнёт работу ресторан сети «Сыроварня», входящий в холдинг Novikov Group. «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник рассказал о том, что владельцы решили пересмотреть концепцию.

Как указано на официальном сайте компании, Novikov Group является первым российским ресторанным холдингом, был основан в 1991 году Аркадием Новиковым. Тогда же в Москве был открыт ресторан Sirena, вошедший в структуру компании, а в 2011-м холдинг вышел на зарубежный рынок, открыв заведение Novikov Restaurant&Bar в Лондоне. На сегодняшний день в Novikov Group входит более 265 действующих ресторанов «Магадан», «Сыроварня», «5642 Высота» и другие. В Перми на данный момент открыто единственное заведение сети — Farш в ТРЦ «Планета».





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