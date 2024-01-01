Алёна Бронникова Холдинг Novikov Group откроет в Перми грузинский ресторан Новое заведение разместится в отеле Holiday Perm Поделиться Твитнуть

Московский ресторанный холдинг Аркадия Новикова Novikov Group в этом году планирует запустить в Перми новый проект. В гостиничном комплексе Holiday Perm (бульвар Гагарина, 65а) по франшизе откроется сетевой ресторан грузинской кухни «Pro.Хинкали by Novikov».

В Holiday Perm «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили информацию об открытии заведения. В управляющей компании отеля «Дом Хоспиталити» сообщили, что ресторан начнёт работать примерно через полгода на первом этаже, где займёт часть площадки бывшего магазина «Семья» площадью 450 кв. м. Заведение будет рассчитано на 150 мест.

Реализацией проекта займётся партнёр УК «Дом Хоспиталити» компания «ПХП», учредителем и гендиректором которой является Евгений Сыропятов, директор и шеф-повар оренбургского ресторана Karin при отеле Hilton Garden Inn Orenburg. По информации открытых источников, ранее он также работал шеф-поваром ресторана Karin при отеле Hilton Garden Inn Perm в Перми.

Как сообщает издание, директор по развитию «Pro.Хинкали by Novikov» Алексей Винокуров отметил, что «Pro.Хинкали» — это демократичный бренд, средний чек в заведениях составляет 1,5 тыс. руб. Компания планирует активное развитие и на данный момент подписала 32 договора коммерческой концессии. Кроме Перми, новые заведения планируются к запуску также в Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске и Москве.

В прошлом году холдинг заявил о намерении открыть в Перми ресторан сети «Сыроварня». Однако позже стало известно, что руководство пересмотрело концепцию и решило запустить рыбный ресторан с морскими деликатесами из Магадана, Мурманска и Дальнего Востока «Магадан». Заведение появится в ЖК «Астра», на месте «Блинной сковородки» и ресторана техасской кухни Red BBQ (ул. Петропавловская, 57). В апреле этого года стало известно, что в здании также будет работать кофейня сети. Заведения Novikov Group займут весь первый этаж здания.

Novikov Group является первым российским ресторанным холдингом, был основан в 1991 году Аркадием Новиковым. На сегодняшний день в Novikov Group входит более 265 действующих на территории России и других стран ресторанов. В Перми на данный момент открыто единственное заведение сети — Farш в ТРЦ «Планета».

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