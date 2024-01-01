Вместе с рестораном холдинга Novikov Group в Перми откроется кофейня Заведения займут площадки на первом этаже ЖК «Астра» Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

В пермском ЖК «Астра», помимо ресторана, московский ресторанный холдинг Novikov Group, планирует открыть кофейню. Как рассказал «Коммерсантъ-Прикамье» знакомый с проектом источник, заведения компании займут весь первый этаж здания. В данный момент в помещениях ведутся ремонтные работы.

В прошлом году холдинг сообщил о намерении открыть в Перми ресторан сети «Сыроварня». Однако позже стало известно, что руководство решило пересмотреть концепцию и запустить рыбный ресторан с морскими деликатесами из Магадана, Мурманска и Дальнего Востока «Магадан». Заведение появится на месте «Блинной сковородки» и ресторана техасской кухни Red BBQ на ул. Петропавловской, 57.

Novikov Group является первым российским ресторанным холдингом, был основан в 1991 году Аркадием Новиковым. Тогда же в Москве был открыт ресторан Sirena, вошедший в структуру компании, а в 2011-м холдинг вышел на зарубежный рынок, открыв заведение Novikov Restaurant&Bar в Лондоне. На сегодняшний день в Novikov Group входит более 265 действующих ресторанов «Магадан», «Сыроварня», «5642 Высота» и другие. В Перми на данный момент открыто единственное заведение сети — Farш в ТРЦ «Планета».

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