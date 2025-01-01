Алёна Бронникова Холдинг Novikov Group планирует открыть ещё один ресторан в Перми Речь идёт о проекте «Сыроварня» Поделиться Твитнуть

Фото: личная страница Елены Денисовой ВКонтакте

Московский ресторанный холдинг Novikov Group планирует запустить в Перми ещё один проект — «Сыроварня». Об этом в соцсетях сообщила генеральный директор компании «Труменс-Групп» Елена Денисова.

«В Перми скоро откроется ещё один федеральный гастрономический проект — ресторан «Сыроварня». Очень довольна, что теперь «Сыроварня» будет и у нас в Перми, в ТЦ «Галерея» по ул. Сибирской, 37», — написала она на своей странице ВКонтакте.

Первый ресторан семейного проекта «Сыроварня» открылся в 2015 году в Москве. На сегодняшний день под этим брендом работает более 50 заведений в России, Армении, Узбекистане, Грузии, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане и ОАЭ. В основе концепции проекта — использование фермерских продуктов и собственное производство мягких сыров.

Ранее «Сыроварню» планировалось открыть на ул. Петропавловской, 57 в Перми. Однако идея была пересмотрена, и руководство холдинга приняло решение об открытии по этому адресу рыбного ресторана «Магадан». Кроме того, летом 2024 года СМИ сообщали о планах запуска проекта грузинской кухни «Pro.Хинкали by Novikov» в гостиничном комплексе Holiday Perm.

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