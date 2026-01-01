Николай Благов решил не избираться в новый состав заксобрания Прикамья В краевом парламенте он представляет ЛДПР

Депутат Законодательного собрания Пермского края от реготделения ЛДПР Николай Благов решил не избираться в новый состав представительного органа. Об этом он сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

По его словам, принимать участие в выборах он не намерен и планирует в дальнейшем сосредоточиться на своих бизнес-проектах. При этом он не уточнил, кто будет выдвинут в краевой парламент от ЛДПР вместо него. Решение будет принимать партия.

Депутатом третьего созыва в заксобрании Прикамья Николай Благов стал в 2016 году от «Единой России», затем он вступил в ЛДПР и вошёл в следующий состав в 2021 году. В данный момент он является заместителем председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению в краевом парламенте. Родом Благов из Ташкента, занимал руководящие должности в Мехлесхозе, производственно-строительной компании, а также в администрации Геленджика. После переезда в Пермь в 2006 году возглавлял ЗАО «Фирма Уралгазсервис», АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Несколько лет подряд был самым обеспеченным депутатом краевого парламента.

В сентябре 2025 года Николай Благов приобрёл имущественный комплекс санатория «Зорька» для нужд социального пансионата. Сумма сделки составила около 20 млн руб. Кроме того, летом того же года он полностью выкупил курортный комплекс «Термы Тенториум» в Перми. В данный момент он также является владельцем краснодарского ООО «Ключ здоровья» и ООО «ПО Исток», занимающихся продажей безалкогольных напитков.

