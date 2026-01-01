В Пермском крае открыли пансионат для детей, пожилых и участников СВО Соцобъект запустил фонд «Обитель милосердия в честь княгини Елисаветы» Поделиться Твитнуть

фото Бориса Рожина, эксперта Центра военно-политической журналистики

В Лысьве Пермского края фонд «Обитель милосердия в честь княгини Елисаветы» запустил социальный объект, рассчитанный на 400 человек (в том числе 200 детей). Об этом сообщает «Пресса 24» со ссылкой на Бориса Рожина, эксперта Центра военно-политической журналистики.

Учреждение, размещённое на площадях бывшего санатория «Зорька», готово принять тех, кто нуждается в социальной поддержке, включая детей, оставшихся без родителей, пожилых граждан и участников специальной военной операции. Здесь предоставляется жильё, полноценное питание и возможность трудоустройства. Для детей организован образовательный процесс.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что депутат краевого Законодательного собрания Николай Благов приобрёл имущественный комплекс санатория «Зорька». Ранее это оздоровительное учреждение находилось в собственности промышленной группы «Линрог», принадлежащей предпринимателю Андрею Туневу. Сумма сделки составила около 20 млн руб.

Благов тогда заявил, что планирует переоборудовать санаторий в пансионат для детей-сирот и пожилых людей. Социальный центр также будет заниматься патриотическим воспитанием детей из многодетных и социально уязвимых семей.

Работа центра будет осуществляться при содействии местного Свято-Троицкого храма.

По информации с сайта «Санаторий.ру», «Зорька» расположена в 10 км от Лысьвы и включает в себя административное здание, спортивный комплекс, жилые корпуса и отдельные коттеджи. На территории здравницы имеются зоны для активного отдыха, парк и пруд.

Учредителями фонда «Обитель милосердия в честь княгини Елисаветы», созданного в марте 2025 года, являются Николай Благов, Ольга Берлякова, Роман Лекомцев и Всеволод Пузанов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.