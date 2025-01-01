Депутат заксобрания Прикамья выкупил санаторий для нужд социального пансионата Он будет предназначен для детей-сирот и пожилых людей Поделиться Твитнуть

Николай Благов

Константин Долгановский

Депутат краевого Законодательного собрания Николай Благов стал владельцем имущественного комплекса санатория «Зорька». До этого оздоровительное учреждение принадлежало промышленной группе «Линрог» предпринимателя Андрея Тунева. По информации, опубликованной изданием «Коммерсантъ-Прикамье», стоимость сделки оценивается примерно в 20 млн руб.

Благов сообщил изданию о планах перепрофилирования объекта в пансионат, предназначенный для детей-сирот и пожилых людей. Социальный центр также будет ориентирован на патриотическое воспитание подрастающего поколения из многодетных и социально незащищенных семей.

Деятельность социального центра будет осуществляться при поддержке местного Свято-Троицкого храма. В настоящее время в здании профилактория идёт ремонт. Уже проведён газ, ведутся работы по обеспечению объекта отоплением и водоснабжением.

Согласно данным сайта «Санаторий.ру», «Зорька» находится в 10 км от Лысьвы и включает в себя административное здание, спортивный комплекс, жилые корпуса и отдельные коттеджи. В инфраструктуру здравницы входят зоны для активного отдыха, парк и пруд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.