Депутат заксобрания Прикамья выкупил санаторий для нужд социального пансионата
Он будет предназначен для детей-сирот и пожилых людей
Депутат краевого Законодательного собрания Николай Благов стал владельцем имущественного комплекса санатория «Зорька». До этого оздоровительное учреждение принадлежало промышленной группе «Линрог» предпринимателя Андрея Тунева. По информации, опубликованной изданием «Коммерсантъ-Прикамье», стоимость сделки оценивается примерно в 20 млн руб.
Благов сообщил изданию о планах перепрофилирования объекта в пансионат, предназначенный для детей-сирот и пожилых людей. Социальный центр также будет ориентирован на патриотическое воспитание подрастающего поколения из многодетных и социально незащищенных семей.
Деятельность социального центра будет осуществляться при поддержке местного Свято-Троицкого храма. В настоящее время в здании профилактория идёт ремонт. Уже проведён газ, ведутся работы по обеспечению объекта отоплением и водоснабжением.
Согласно данным сайта «Санаторий.ру», «Зорька» находится в 10 км от Лысьвы и включает в себя административное здание, спортивный комплекс, жилые корпуса и отдельные коттеджи. В инфраструктуру здравницы входят зоны для активного отдыха, парк и пруд.
