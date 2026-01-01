Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Масленица и не только Афиша длинных выходных 20–23 февраля Поделиться Твитнуть

Завершается масленичный фестиваль «Вокруг да около» МАУК «ПермьКонцерт». Ансамбль песни и танца «Ромэн» на иммерсивном вечере (20 февраля, 18:00, Дом Смышляева) поможет погрузиться в культуру кочевого народа. Прозвучат старинные романсы, таборные песни, обещаны самобытные танцы, гадания на весну и рассказы из истории прикамских цыган. Премьера сольной программы Олега Костыри, актёра, солиста ансамбля «Иваны» (21 февраля, 17:00) пройдёт в пространстве Пермской арт-резиденции, наполненном искусством. Прозвучат песни и романсы о любви — «Всё, что было», «Мне осталась одна забава», «Я тоскую по Родине» и другие под аккомпанемент баяна, гитары и перкуссии. Заключительные масленичные посиделки с ансамблем народной музыки и танца «Ярмарка» «Как у наших у ворот» пройдут в новом для фестиваля месте — в краевом центре «Муравейник» (22 февраля, 16:00). Это настоящее погружение в деревенские посиделки с народными традициями масленичной недели: песнями, плясками, залихватскими наигрышами, частушками под гармошку, масленичными играми. Премьерная программа камерного оркестра «Орфей» «Прощёное воскресенье» с хоровыми коллективами Перми прозвучит в Доме С. П. Дягилева (22 февраля, 18:00) и завершит масленичный фестиваль. Прозвучит музыка Вивальди, Баха, Моцарта, Арво Пярта.

В Органном зале, который ассоциируется с исполнением классической музыки, будут звучать пастуший барабан, балалайка, бубен и песни русских крестьян. Ансамбль RusTradEns — это уральские профессиональные музыканты-мультиинструменталисты: Дмитрий Парамонов (Челябинская область), Игорь Серёдкин (Екатеринбург) и Андрей Михайлов (Пермь), известные знатоки фольклорной музыки, посвятившие своё творчество сохранению и популяризации русской народной культуры. Участники ансамбля воссоздают архаичное крестьянское звучание и наполняют его современной сценической энергетикой. Исполняя самые сложные образцы народной инструментальной и вокальной музыки, они виртуозно сочетают аутентичность и импровизацию. На концерте в разных комбинациях инструментов будут исполнены «улошные наигрыши»; а «проголосные» (то есть протяжные) песни Русского Севера и Сибири прозвучат как в оригинальном варианте (без инструментального сопровождения), так и под аккомпанемент дуэта скрипок; плясовые и хороводные песни — под аккомпанемент доандреевской балалайки, шлемовидных гусель и перкуссии.

Завершается работа выставки «В поисках перпендикуляра» квартирником внутри большого картонного дома — тотальной инсталляции художника Алексея Сахнова. 21 февраля в 12:30 пройдёт финальная экскурсия по выставке. 21 февраля в 14:00 — встреча-дискуссия про жизнь в закрытых учреждениях. Как люди оказываются в психоневрологических интернатах (ПНИ)? В каких условиях живут? На эти и другие вопросы ответят гости финисажа: директор «Дедморозим» и опекун пяти выпускников интернатов Надежда Ли; психотерапевт, начальник отдела реабилитации Пермского центра социального обслуживания Татьяна Клюкина; подопечный ПНИ Юрий Ярошев.

В массовом сознании укоренилось представление, что подлинный ХХ век в русской культуре начинается в 1910-е годы — с авангарда, который и выводит отечественное искусство на европейскую сцену. Гораздо реже вспоминают тех, кто подготовил этот торжественный выход в Европу — за исключением, пожалуй, Дягилева и его «Русских сезонов». На лекции разговор пойдёт о художниках и объединениях, сформировавших ту самую эстетику, которой восхищались европейцы задолго до триумфа авангарда. Автор и ведущая — Ольга Гусева, ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи, культуролог, лектор.

Когда честолюбивая мечта парня из провинции об актёрской карьере сталкивается с жестокой реальностью, чаще всего в жизни происходит драма или трагедия. Но если человек от природы комик? В какую пьесу вытолкнет его драматургия жизни? В титрах фильм обозначен как «трагикомедия из жизни артистов». Трое детей, больная жена, скромная зарплата и голые стены квартиры. Как прожить артисту? Рецепт, который предлагает герой фильма Валерий Серегин, прост — работа. Он лучший Дед Мороз миллионной Перми, он ремонтирует офисы, он организует все, за что платят деньги.

Чайная церемония, приуроченная к празднованию Китайского Нового года. Разговоры о традициях и истории китайского Нового года, гадания, угощения, призывания удачи и тёплая компания. Дегустация специального чая, который пьют только по особым поводам,

Масленица в «Ерёмичах» пройдёт по сложному сценарию. С 12:00 до 16:00 — «безразмерный обед» с солянкой на гусином бульоне и множеством авторских блинов с разнообразными начинками от шефа Сергея Юрина. В это же время — концерт ансамбля «Аристократ» под открытым небом, мастер-класс по изготовлению арт-объектов «солнышко» с художницей Ксенией Топычкановой, массовые гуляния и забавы: катание на санях, взятие снежного городка, перетягивание каната, Ice боулинг, городки, хороводы, песни и пляски. В 16:00 — перформанс «Светило» с огненным арт-объектом от резидентов Театра-Театра — режиссёра Марка Букина и режиссёра-хореографа Ксении Малининой. Дресс-код — тулупы, валенки, шали. Автор самого стильного образа будет премирован приглашением на гастрономический ужин.

С 12:00 до 19:00 будет работать ярмарка продукции производителей Прикамья: мясные деликатесы, выпечка, мед, сладости, а также изделия народных промыслов и подарки ручной работы. В 13:00 начнётся раздача 1200 порций блинов, в 15:00 — дегустация 3000 порций ароматной солянки от лучших поваров региона. Народные забавы: катание на 11-метровой качели-самоваре и показ кузнечного мастерства.

В парке «Счастье есть» 21 февраля — программа «Масленичные забавы»: конкурсы, танцы и песни, выступления фолк‑группы «Груша» и ансамбля «Сказы». В сквере им. Миндовского 21 февраля — шоу танцевальных коллективов (Lam, Stars, «Весёлые человечки», дуэт Love stories и проект «Громов Шоу»), а также конкурсы, танцы и песни. В парке им. Горького 22 февраля конкурс блинных мастеров, фаер-шоу, прощание с зимой, покорение столба, народные игры, фотозоны и ярмарка. В сквере им. Свердлова в Мотовилихе 22 февраля музыкально-творческая программа с играми, конкурсами и танцами от центра «Луч». В парке им. Чехова на Гайве 22 февраля творческие номера коллективов ДК имени Чехова, народные забавы, конкурсы, танцы и выступления аниматоров.

Интерактивные площадки, фотозоны, скоморохи и ряженые, игры на открытом воздухе, ярмарочные ряды. На праздничной сцене, которую установят со стороны улицы Попова, в 13:00 начнётся театрализованное представление «Как птица счастья в Пермь прилетала». Блоки программы будут посвящены семи дням Масленичной недели, отражая основные традиции и порядок народных гуляний в семидневку перед Великим постом.

У церкви Преображения на площадке «Задорная Масленица» состоится традиционное взятие снежной крепости и столба с подарками, бои мешками и на мягких мечах, бег в мешках. На площадке «Звонкая Масленица» у Богородицкой церкви можно будет насладиться звуками колокольного звона. Впервые посетителям предложат подняться на колокольню и самим позвонить в рамках программы «Во все тяжкие». «Тяжкими» раньше назывались большие колокола, и по церковному уставу «во все тяжкие» буквально означало «ударить во все колокола сразу». «Озорная Масленица» у ветряной мельницы — пространство для движения и творческого вдохновения: от театральных коллективов до скоморохов, от масленичной кадрили до веселых покатушек. Интерактивные площадки и мастер-классы будут располагаться по всему музейному маршруту. Гости праздника смогут сделать атрибуты масленичного ряжения и игрушечных лошадей, принять участие в шуточных гонках, узнать, как вручную взбивать масло в маслобойке, разучить кадрили и заклички на весну, накататься с гор и в санях. Весь день будут работать ярмарочные ряды. Выступят ансамбли «Шондiбан», «Веретенце», «Забава», «Соловейка», «Иволга», «Околенка», «Благовесть», «Гляденовские перепевы», фольклорное объединение «Медуница», школа народного танца «Кадриль Урала», студия фольклорной музыки и духовных песнопений «Тишина», исследователь русского фольклора этнограф Никита Аксенов, музыкальный театр «Чайка», семейный фольклорный ансамбль «Казачий стан», исторический театр «Чуды», театрально-фольклорная студия «Русичи», студенты Пермского государственного института культуры и Пермского краевого колледжа искусств и культуры.

Программа, объединяющая музыку, в которой личное переживание становится художественным высказыванием. Под управлением Владимира Ткаченко оркестр театра исполнит два произведения, раскрывающих разные грани человеческих чувств — от глубокой внутренней сосредоточенности до философского размышления о любви и смысле жизни. Цикл Густава Малера «Песни об умерших детях» на стихи Фридриха Рюккерта — одно из самых проникновенных сочинений композитора, в котором музыка и поэзия соединяются в тонком и честном разговоре о памяти, утрате и надежде. Солистка вечера — Наталья Буклага (меццо-сопрано). Во втором отделении прозвучит «Серенада» Леонарда Бернстайна для скрипки, струнных, арфы и ударных — произведение, вдохновленное диалогами Платона. Партию скрипки исполнит Павел Милюков — один из ведущих российских скрипачей своего поколения, лауреат международных конкурсов, выступающий на крупнейших концертных площадках России и за рубежом.

