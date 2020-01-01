Евгения Пастухова журналист Партийный транзит Как кандидаты на выборах объясняют метание между партиями Поделиться Поделиться Твитнуть

Под флаги эсеров на выборах переметнулись даже боссы «Единой России»

Сергей Копышко

У выборов-2021 появляется своя специфика. Впервые в политической истории Прикамья наблюдается такая партийная чехарда. Многие избранные депутаты в этот раз приняли решение выдвинуться от других партий. Рекордсменом в этом отношении стала «Справедливая Россия — За правду». Под её знамёна встали представители всего политического спектра —от «Яблока» до «Единой России». Эксперты отмечают, что эта тенденция является следствием кадрового дефицита и отсутствия партийной работы.

За правду

Во многом усилителем тенденции партийных перестановок стало объединение партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду». Так получилось, рассказывает источник, близкий к федеральному руководству преобразованных эсеров, что действующего руководителя реготделения партии Веронику Куликову оставили с выборами один на один. Поэтому она якобы выкручивается, как может, и, чтобы показать результат федералам, подбирает ресурсных кандидатов.

Руководитель реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова считает, что нет ничего удивительного в том, что к команде партии «Справедливая Россия — За правду» присоединились некогда представители других партий. «Это доказывает, что наша платформа привлекательна для многих политиков, а запрос на социальную справедливость как никогда актуален», — уверена она. Куликова добавляет, что в едином списке в заксобрание всего 136 кандидатов, из них только 12 были членами других партий.

В числе самых одиозных перебежчиков в ряды эсеров — депутаты Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров (бывший секретарь Свердловского отделения «Единой России») и Илья Лисняк (избран по спискам ЛДПР). Партии присягали также бывшие депутаты Лариса Тингаева (тоже в прошлом секретарь Свердловского отделения «Единой России») и Светлана Гузова, однако по их заявлениям избирком исключил их из списка.

Возможно, для того, чтобы показать тот самый результат федералам, было принято решение сосредоточить максимум ресурсов именно в Свердловском районе Перми. По одной из версий, автором этой идеи стал Дмитрий Фёдоров, который занимает вторую строчку в общегородской части списка в гордуму. Он также возглавил региональную группу «Свердловская №11» и выдвинулся в округе №20. На муниципальном уровне партия выдвинула в группу «Свердловская №10» Илью Лисняка, Ларису Тингаеву и Светлану Гузову.

Власти такой выпад восприняли как угрозу. Сначала в противовес Фёдорову в округе №20 неожиданно выступил депутат от «Единой России» Денис Ушаков. Он вышел из списка и подал документы как самовыдвиженец: Ушаков трижды представлял эту территорию в гордуме. Практически в тот же день стало известно, что Гузова и Тингаева сняли свои кандидатуры по собственному желанию. Тем самым они лишили Илью Лисняка возможности регистрации, поскольку он остался один. Кстати, есть вероятность, что именно с этой диспозицией была связана отставка главы Свердловского района Андрея Усова. Его, скажем так, лишили возможности помогать блоку Фёдорова.

С учётом этого ажиотажа складывается впечатление, что Дмитрий Фёдоров — своеобразный символ оппозиции на выборах 2021 года. По мнению источников, его выдвижение от «Единой России» было заблокировано якобы на уровне полпредства.

Сам Дмитрий Фёдоров какой-либо «заговор» отрицает: «Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более что её там нет». Выбор в пользу Свердловского района связан с «кредитом доверия со стороны жителей». А расстановка людей по территориям, где у партии есть максимальная поддержка, — задача руководителя реготделения Вероники Куликовой.

Кстати, свой уход с должности секретаря районного отделения «Единой России» Фёдоров объясняет тем, что выполнил все задачи, сделав отделение одним из лучших (что подтверждено грамотами и наградами, в том числе президентскими). И больше не было мотивации. А выход из партии, по его словам, связан с тем, что многие избиратели сегодня не разделяют повестку единороссов. «Я не стал принимать участие в праймериз, потому что я себя позиционирую как простой Дмитрий Фёдоров, которого поддерживают простые жители, — говорит он. — Праймериз — для кого-то помощь, а для меня — костыль, и мне такие костыли не нужны. Поэтому я решил отказаться от этого ресурса и пойти самовыдвиженцем. Но через какое-то время ко мне обратилось руководство «Справедливой России»: «Дим, ты же хорошо знаешь Веронику Куликову?» Конечно, пять лет работали рука об руку. Все предложения Вероники Дмитриевны — правильные и с чёткой социальной направленностью». Фёдоров добавляет, что ему предложили возглавить фракцию эсеров в гордуме, что гарантирует вхождение в совет думы, а это «то самое поступательное движение вперёд».

Отметим, что, несмотря на объединение эсеров, кандидатов от «Патриотов» и от «За правду» в списках нет.

Член Центрального совета партии Николай Новичков отмечает, что объединительный процесс в регионах идёт по-разному. Пермский край относится к территориям, где он носит пролонгированный характер, и «ничего страшного в этом нет». «Что касается появления людей с неоднозначной репутацией, то ответственность за это берёт председатель совета реготделения, — отмечает Новичков. — Интеграция всё равно будет продолжаться, и окончательные решения появятся после выборов».

«Справедливая Россия» на этих выборах «переплюнула всех», говорит политический консультант Сергей Иванов: «Они пригласили больших единороссов, втайне надеясь, что своей работой, влиянием, харизмой и деньгами они вытащат список, и в итоге сейчас они пожинают плоды этой ассимиляции. Учитывая историю с Тингаевой и Гузовой, ещё неизвестно, как поведут себя зарегистрированные кандидаты».

Не уходи

Ещё один тренд, связанный с партийными метаниями, — скандалы, связанные с выходом из партий. По закону действующие члены одной партии не могут выдвигаться по спискам другой.

Первым, как теперь ясно после выдвижения, «за правду» пострадал Илья Лисняк. Он написал заявление о выходе из ЛДПР ещё в марте, выиграл два суда, но по-прежнему не исключён. Точку в этом споре поставила городская избирательная комиссия. Она оставила без удовлетворения жалобу координатора ЛДПР Олега Постникова, который требовал исключить из заверенного списка кандидатов Лисняка и депутата Добрянской думы от этой же партии Марка Коробова (возглавляет муниципальную группу «Свердловская №11»). Избирком посчитал, что исключение приведёт к нарушению их избирательных прав, опираясь на судебные решения, которые должны быть исполнены незамедлительно.

Аналогичное решение 20 июля приняла и краевая избирательная комиссия, куда с жалобой об исключении из списка Лисняка, Коробова и Ирины Форсюк (баллотируется по округу №5) также обратился Олег Постников, однако по другим основаниям. Во-первых, на момент подачи жалобы список эсеров был не заверен. А оснований для исключения кандидата из незаверенного списка в законодательстве два, и членства в других партиях среди них нет. Во-вторых, говорится в постановлении избиркома, согласно п. 4.12 Устава ЛДПР членство в партии автоматически прекращается после вступления в другую партию. Принятие отдельного решения по этому поводу не требуется. Поэтому исключать их из списка на основании «двойной партийности» избирком не может.

Подобная ситуация сложилась и у руководителя фракции «Справедливой России» в заксобрании Дарьи Эйсфельд. И по ней решения пока нет. Она, напомним, возглавляет региональную группу «Кудымкарская №29» в списке партии «Новые люди». По словам Эйсфельд, в первой декаде июня она отправила заявление о выходе из партии по почте. И 21 июня уполномоченный представитель эсеров его получил, это подтверждается документально. «В соответствии с законодательством человек перестаёт быть членом партии с момента получения заявления адресатом», — поясняет она.

Вместе с тем Вероника Куликова отказалась отвечать на вопрос, исключили ли Эйсфельд из партии. По данным «Нового компаньона», якобы в реготделении подозревают, что она отправила копию письма. Сама Дарья Эйсфельд говорит, что если есть сомнения, можно провести экспертизу почерка: это оригинал с личной подписью. Однако жалобу эсеры пока не подают.

А Олег Постников оспаривает включение в муниципальные списки эсеров ещё двух членов ЛДПР — Алексея Рогулина и Алексея Гущина, которых выдвинули «Новые люди». Здесь городская комиссия решение пока не приняла.

Они хорошие

На вопрос, почему бывший руководитель реготделения «Справедливой России» Дарья Эйсфельд приняла решение выдвигаться от «Новых людей», она ответила, что считает эту партию перспективной. «Существующие партии в какой-то степени исчерпали свой ресурс, как говорил Шарапов, глаз замылился, — поясняет она. — У «Новых людей» рамки шире, перспектив больше, есть креативное мышление, и они заряжены на результат».

Выдвижение трёх из четырёх членов фракции эсеров в ЗС от других партий (Илья Шулькин — «Единая Россия», Андрей Колесников — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) Дарья Эйсфельд объясняет тем, что «это не их выбор». «Мы все люди системные, — говорит она. — Мы чётко следовали той политике, которую проводила партия на федеральном уровне. Но поскольку региональное отделение сочло нужным порвать отношения, мы ушли в другие партии. Партия отказала нам во взаимодействии, региональное отделение изолировалось от всех. И мне действительно жаль, что от партии в Пермском крае осталась только вывеска».

Неожиданным стал переход под знамёна «Яблока» и ЛДПР ещё двух депутатов заксобрания, выдвинутых «Единой Россией», — Андрея Бурдина (округ №25) и бывшего директора пермских подразделений «Газпрома» Николая Благова (округ №20). Оба ссылаются на то, что членом партии не были никогда. Андрей Бурдин на своей странице в фейсбуке объяснил выбор тем, что «Яблоко» — «это партия приличных людей и отличная площадка для политического роста».

А самый богатый депутат ЗС Николай Благов (первый номер в региональной группе «Лысьвенская №18) своё вступление в ЛДПР объясняет личными отношениями. Во-первых, с Владимиром Жириновским («Я даже был у него на дне рождения»). Во-вторых, с людьми из его окружения («Мне предложения вступить в ЛДПР поступали лет 10—15 назад»). В-третьих, с вице-спикером заксобрания и бывшим коллегой-газовиком Алексеем Золотарёвым («Мне нравится его поведение: за 10 лет он ни разу не навредил и со всеми находится в хороших отношениях; хочу брать с него пример»). «Мы сейчас замечаем, что жёсткого противостояния между партиями нет ни в Государственной думе, ни в Законодательном собрании, — поясняет он. — Давайте честно: в стране должно что-то меняться. Народ от «Единой России» ждал большего, и когда я так говорю, то критикую в том числе и самого себя. А чем больше в ЛДПР будет порядочных людей, тем больший результат будет на выборах. На +2—3% к результату 2016 года можно рассчитывать». При этом он добавляет, что «ходить с плакатами не намерен» и настроен на конструктивную работу.

Не партия красит кандидата

Проблема в том, что практически никто не занимается партийным строительством, объясняет партийную чехарду Сергей Иванов. «Фактически у всех существует определённый дефицит кандидатов, способных и желающих принять участие в выборах, — говорит он. — Поэтому не от хорошей жизни приходится приглашать депутатов и политиков, которые ещё вчера состояли в другой партии. Нынешняя система выдвижения кандидатов в глубоком кризисе».

В других регионах партийным хедхантингом, как правило, занимается «Единая Россия», отмечает екатеринбургский политолог Александр Белоусов. Она перетягивает умеренно оппозиционных кандидатов, усиливая свои позиции. По его словам, в частности, в Свердловской области это очень распространено.

То, что происходит в Пермском крае, говорит о том, что запрос на новые лица есть, а людей таких нет, заключает Белоусов. А все эти истории, связанные с партийным хедхантингом и скандалами вокруг выхода из партий, на самом деле, по его мнению, играют на руку «Единой России»: смотрите, у них там одни и те же лица под разными вывесками, скандалы, склоки, то ли дело у нас. «Я бы на месте политического блока и «Единой России» хлопал в ладоши и подливал масла в огонь», — иронизирует Белоусов.

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