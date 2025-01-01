Депутат заксобрания Прикамья полностью выкупил курортный комплекс Владельцем терм «Тенториум» стал Николай Благов Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания Прикамья Николай Благов полностью выкупил курортный комплекс «Термы Тенториум» (ул. Встречная, 37). Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», все объекты, в том числе здание бывшей водогрязелечебницы и бассейны куплены его супругой.

Николай Благов ранее занимал должность генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», в данный момент является соучредителем краснодарских организаций ООО «Ключ здоровья» и ООО «ПО «Исток», которые занимаются торговлей безалкогольными напитками. Весной он стал соучредителем «Тенториума», размер доли в проекте не раскрывался.

Термы «Тенториум» были созданы на базе Пермской водогрязелечебницы в 2002 году. После масштабной реконструкции в 2021 году на территории открылись термы. Ранее компанию единолично контролировал основатель группы Раиль Хисматуллин.

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