Михаил Суслов Самым обеспеченным депутатом краевого парламента стал Николай Благов Председатель Заксобрания заработал меньшен его в 54 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края опубликовало сведениях о доходах депутатов и своих сотрудников за 2019 год. По уровню дохода самым обеспеченным парламентарием оказался бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Николай Благов (379,8 млн руб.).

В декларации уточняется, что большая часть дохода составляют расходы по операциям с ценными бумагами. Благов владеет четырьмя земельными участками, пятью жилыми домами, квартирой, половиной участка в 20 тыс. кв. м, автомобилями M-21, Genesis G80, двумя грузовиками, снегоходом.

Его супруга за 2019 год задекларировала доход в 7,1 млн руб. Ей принадлежат 35 земельных участков, квартира в 301,2 кв. м, три жилых дома, два автомобиля Volkswagen Touareg, катер и сельхозтехника.

В топе по уровню дохода также оказался гендиректор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов (198 млн руб.) Супруга Дмитрия Осипова задекларировала доход в 2,76 млн руб. В её собственности находятся три квартиры, офисное помещение, пять нежилых объектов и два земельных участка на Кипре (590 и 299 кв. м).

Президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов заработал за 2019 год 171,2 млн руб. Он владеет четырьмя земельными участками (один из которых в Черногории), тремя жилыми домами (один тоже в Черногории), двумя квартирами и двумя гаражами. Также в декларации Баранов указал в собственности канализационную сеть, водопровод и кабельную линию.

Председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян отчитался о 77,9 млн руб., топ-менеджер АО «Эр-Телеком Холдинг» Александр Мотрич заработали 67,2 млн руб., бывший гендиректор «Сибур-Химпром» Геннадий Шилов — 58,9 млн руб., председатель наблюдательного совета АО ПЗСП Николай Дёмкин — 59,3 млн руб.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих за год заработал 6,9 млн руб. В его декларации указаны два земельных участка (1648 и 969 кв. м), две квартиры (128,9 и 76,3 кв. м), объект незавершённого строительства (417 кв. м) и автомобиль Audi TT. Годовой доход супруги Валерия Сухих почти в четыре раза больше — 27,4 млн руб. В собственности у неё гостевой дом площадью 255,2 кв. м.

Первый заместитель председателя Заксобрания Игорь Папков заработал 5,4 млн руб. Вице-спикеры Алексей Золотарёв (ЛДПР) и Владимир Комоедов (КПРФ) указали 7,2 и 7,4 млн соответственно.

Самыми «бедными» депутатами, с доходом менее 1 млн руб., стали Игорь Орлов (831,4 тыс. руб.), Владимир Чулошников (979,3 тыс.), Михаил Осокин (524,1 тыс.), Илья Кузьмин (124,2 тыс.) и Павел Черепанов (23,1 тыс.). При этом доходы жён господина Орлова и господина Черепанова значительно превышают доходы самих депутатов (6,1 млн руб. и 23,1 млн руб. соответственно).

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