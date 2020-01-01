Елена Синица Избирком зарегистрировал окончательный список избранных депутатов в региональный парламент по единому избирательному округу В список вошли 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 28 сентября, состоялось заседание Избирательной комиссии Пермского края. В частности, на нём был зарегистрирован окончательный список избранных депутатов Заксобрания третьего созыва по единому краевому избирательному округу.





Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края





1.Эдуард Аветисян





2. Сергей Яшкин





3. Вячеслав Григорьев





4.Алексей Мельников





5. Алексей Мазлов





6. Александр Житников





7. Александр Козюков





8. Алексей Пушков





9. Анатолий Маховиков





10. Мария Коновалова





11. Юрий Борисовец





12. Вагаршак Сарксян





13. Елена Зырянова





Пермское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской федерации»





1. Ксения Айтакова





2. Владимир Чулошников





3. Владимир Мальчиков





4. Михаил Поздеев





5. Дмитрий Кожанов





6. Антон Тютюнников





7. Дмитрий Новокрещёнов





8. Сергей Аликин





9. Игорь Малых





3. Региональное отделение социалистической политической партии «Справедливая Россия — за правду» в Пермском крае





1. Вероника Куликова





2. Илья Лисняк





3. Григорий Малинин





4. Пермское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России





1. Николай Благов





2. Олег Постников





3. Алексей Золоторёв





5. Региональное отделение в Пермском крае Политической партии «Новые люди»





1. Денис Шитов





2. Сергей Исаев

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