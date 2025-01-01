Возгорание цистерн на границе Прикамья и Свердловской области устранено полностью На месте происшествия ведутся восстановительные работы Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Возгорание цистерн на границе Прикамья и Свердловской области, начавшееся 19 ноября в 17:47 было полностью ликвидировано только ночью. По данным СвЖД, в результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано.

«Возгорание цистерн с газовым конденсатом на перегоне Шамары—Кордон Свердловской железной дороги полностью ликвидировано 20 ноября в 01:23 местного времени. Железнодорожники приступили к восстановительным работам», — информирует пресс-служба компании.

В результате происшествия повреждено 400 м контактной сети и железноедорожные пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Уцелевшие цистерны были отбуксированы в Пермский край на ст. Кордон.

Согласно уточнённым данным, на месте происшествия произошло возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом грузового поезда. Открытое горение было устранено около полуночи.

«В настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий, устанавливаются причины случившегося. Погибших, пострадавших в результате происшествия не имеется. Правоохранительными органами транспортного района проводится проверка, за результатами которой транспортной прокуратурой установлен необходимый контроль. Помимо этого, транспортной прокуратурой организована исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — прокомментировал заместитель пермского транспортного прокурора Кирилл Шатохин.

Маршруты пассажирских поездов и электричек, следующих через участок Кунгур—Екатеринбург-Сортировочный, были изменены и направлены через станции Калино, Чусовскую и Нижний Тагил. Вечерний электропоезд № 7177 со ст. Шаля до ст. Кордон был полностью отменён, также отменили и ночной «Финист» № 802 от Перми до Екатеринбурга.

