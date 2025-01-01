Следком проводит проверку из-за горящих вагонов на границе Прикамья Опубликовано видео с места происшествия Поделиться Твитнуть

Скриншот видео в telegram-канале "Уральская транспортная прокуратура"

Следователи организовали проверку по факту возгорания вагонов-цистерн с газовым конденсатом на границе Пермского края и Свердловской области. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«По данному факту следователями СК на транспорте организована доследственная проверка, ход и результаты которой на контроле Уральской транспортной прокуратуры», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. Движение железнодорожного транспорта приостановлено, сообщается о возможных задержках пассажирских поездов. К месту происшествия направлены два пожарных поезда. Заместитель пермского транспортного прокурора выехал на место ЧП.

Уральская транспортная прокуратура также поделилась кадрами пожара. На видеозаписи видно, что несколько горящих цистерн находятся на железнодорожных путях, ещё несколько вылетели в кювет.

