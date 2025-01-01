На границе Пермского края и Свердловской области загорелись два вагона-цистерны Железнодорожный путь закрыт Поделиться Твитнуть

РЖД

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда, следующего сообщением Лембей-Лужская. По информации СвЖД, движение приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.

«Сегодня, 19 ноября, в 17:47 местного времени на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино Свердловской железной дороги произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда», — сообщили в пресс-службе компании.

К месту происшествия для ликвидации возгорания направлены два пожарных поезда со станций Кунгур и Кузино. Обстоятельства инцидента уточняются.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Пермского транспортного прокурора. Надзорный орган организовал проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

