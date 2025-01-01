Поезда запущены в объезд участка на границе с Прикамьем, где произошёл пожар Наблюдаются задержки в движении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажирские поезда, следующие через участок железной дороги, где 19 ноября на границе Прикамья и Свердловской области произошёл пожар, пустили в объезд, через ст. Калино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Все пассажирские поезда, следующие через перегон Шамары-Кордон Свердловской железной дороги, запущены в объезд через ст. Калино. Имеется задержка в движении поездов. Время задержки устанавливается», — рассказали в ведомстве.

В СвЖД рассказали, что в настоящий момент в пути следования задерживаются четыре пассажирских поезда, их движение организуют по изменённым маршрутам. Так, поезда № 70 Москва — Чита и № 92 Москва — Северобайкальск пройдут через станции Чусовскую и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург.

Поезд № 9 Владивосток — Москва проследует через станции Рассоленко и Чусовскую с выходом на основной маршрут по станции Пермь. Пассажиров поезда № 803 сообщением Екатеринбург — Пермь пересадят на поезд № 9.

Кроме того, изменённым маршрутом будут следовать поезда № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток и № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк. Они проедут через Чусовскую и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург. Маршрут электропоезда № 7177/7178 Шаля — Кордон — Шаля сократили до станции Вогулка.

В компании отмечают, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Специалисты делают всё возможное для восстановления движения.

Напомним, ЧП произошло вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон. В хвосте грузового поезда загорелись две цистерны с газовым конденсатом. Следователи организовали проверку.

