Из-за пожара на железной дороге скорректировано расписание электричек в Прикамье На границе со Свердловской областью загорелись вагоны-цистерны

Константин Долгановский

Загоревшиеся на перегоне Шамары-Кордон Свердловской железной дороги вагоны-цистерны заблокировали движение транспорта. Из-за происшествия вечером 19 ноября было скорректировано расписание электричек.

«Внимание! Задержка эл/поезда № 7172/7178 Пермь 2 — Кордон — Шаля, отправление со ст. Пермь 2 в 18.30, по техническим причинам опаздывает ориентировочно на 40 минут. По техническим причинам эл/поезд следует до ст. Лёк», — сообщили в Пермской пригородной компании.

Отправление электропоезда № 7177 со ст. Шаля до ст. Кордон в 17:58 было полностью отменено.

В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

ЧП произошло вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон. В хвосте грузового поезда загорелись две цистерны с газовым конденсатом. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда из Кунгура и Кузино. СК на транспорте организовал доследственную проверку.

