Открытое горение цистерн на границе Прикамья и Свердловской области устранено Площадь возгорания составила 0,1 га Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

На границе Пермского края и Свердловской области ликвидировано открытое горение вагонов-цистерн. На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные мероприятия. Об этом около полуночи сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«Специалисты областной противопожарной службы и бригад РЖД ликвидировали открытое горение цистерн с газовым конденсатом на перегоне Шамары—Кордон Свердловской железной дороги, площадь возгорания составила 1 000 кв. м. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Группировка сил увеличена до 91 человека и 24 единиц техники», — информирует ведомство.

На 23:00 сообщалось об отсутствии угрозы распространения огня, специалисты отбуксировали 63 уцелевшие цистерны. Остатки газового конденсата на тот момент догорали в восьми цистернах, ещё одна, которая опрокинулась в кювет, не загорелась.

Губернатор области Денис Паслер отметил профессионализм работников, оперативно отцепивших уцелевшие цистерны и приступивших к ликвидации последствий ЧП. В результате происшествия пострадавших и угрозы объектам инфраструктуры и имуществу нет, возгораний лесного массива не зафиксировано.

Вагоны-цистерны в хвостовой части грузового поезда, следовавшего по маршруту Лембей—Лужская, загорелись вечером 19 ноября на перегоне Шамары—Кордон. Движение железнодорожного транспорта оказалось заблокированным, пассажирские поезда пустили в объезд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.