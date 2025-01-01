Из Екатеринбурга в Пермь не могут уехать 300 пассажиров из-за ЧП на железной дороге Движение на перегоне Шамары—Кордон заблокировано Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В связи с возгоранием цистерн на перегоне Шамары—Кордон Свердловской железной дороги около 300 человек не могут уехать в Пермь из Екатеринбурга. Ранее в СвЖД сообщали, что пассажиров поезда № 803, следующего из Свердловской области в столицу Прикамья, пересадят на поезд № 9 Владивосток—Москва.

«На железнодорожном вокзале города Екатеринбурга в настоящее время ожидают отправления до станции Пермь около 300 пассажиров, которым предоставлены напитки и питание, а также мягкие залы ожидания и детские комнаты», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Надзорный орган также организовал контрольные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на участке железной дороги движение транспорта оказалось заблокированным. Все пассажирские поезда, следующие через него, запустили в объезд, через ст. Калино. Поезда № 70 Москва—Чита и № 92 Москва—Северобайкальск пройдут через станции Чусовскую и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по ст. Екатеринбург, поезд № 9 Владивосток—Москва проследует через станции Рассоленко и Чусовскую с выходом на основной маршрут по ст. Пермь.

Изменённым маршрутом будут следовать также поезда № 146 Санкт-Петербург—Челябинск, № 10 Москва—Владивосток и № 14 Санкт-Петербург—Новокузнецк. Они проедут через Чусовскую и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по ст. Екатеринбург.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.