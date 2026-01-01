Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День художника, день поэта, день музыканта Афиша на неделю 2–8 февраля Поделиться Твитнуть

Профессионального праздника «День художника» в России не существует, однако для каждого художника есть особый день, когда он осознаёт своё предназначение. О работе и судьбе художника, о тех процессах, с которыми связано создание произведения искусства, рассуждают в своих работах пермские художники. В экспозиции «день художника» много неожиданного. Так, лидер уральского минималистичного пейзажа Максим Каёткин выступает в роли портретиста с серией работ, посвящённых товарищам по цеху, а Татьяна Нечеухина представляет инсталляцию, в которой запечатлён путь картины от замысла через множество вариантов к окончательному художественному решению. В мультимедийном зале будет демонстрироваться документальный фильм о том, как художники работают на пленэре.

Выставка фотоклуба «Мамонт» посвящена Году народного единства. В экспозиции — 71 снимок 12 пермских фотографов, объехавших Камчатку, Сахалин, Дальний Восток, Красноярский край, Алтай, Урал, Поволжье, Северный Кавказ, Крым, Поморье, Карелию, Крайний север и другие регионы России. Это большое фотопутешествие: завораживающие ландшафты, флора и фауна разных климатических зон в естественной среде, индустриальная мощь крупного порта, уникальные храмы и некрополи. Куратор выставки — Наталья Евдокимова, участники проекта: Родион Балков, Юлия Вараксина, Наталья Есина, Юлия Залалова, Андрей Лагунов, Елена Мусихина, Наталья Печенкина, Юлия Сазонова,Татьяна Тихомирова, Александр Чазов, Юрий Чернов, Андрей Чунтомов.

Талантливый органист и блестящий рассказчик, лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист года» Тимур Халиуллин приглашает на концерт знакомой и любимой музыки отечественного кинематографа. Прозвучат знаменитый хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя — он появляется в телеспектакле «Ужин в четыре руки», снятом в 1999 году Михаилом Козаковым; музыка Иоганна Себастьяна Баха из фильмов Андрея Тарковского: молитвенно-возвышенная хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jésus Christ («Я взываю к Тебе, Господи»), ставшая лейтмотивом картины «Солярис» (1972 год), и спокойная, сдержанная, как благодарение за прожитую жизнь, хоральная прелюдия Das alte Jahr vergangen ist («Старый год ушел») из фильма «Зеркало» (1975). Как признание в любви к немому кинематографу прозвучит известная мелодия The Entertainer (у нас принято название «Артист эстрады») короля регтайма Скотта Джоплина. И, конечно, в программе музыка Исаака Дунаевского, Дмитрия Шостаковича, Сергей Прокофьева, Георгия Свиридова, Андрея Петрова, Владимира Дашкевича, Геннадия Гладкова, Евгения Доги, Микаэла Таривердиева, Эдуарда Артемьева из незабываемых советских кинолент, таких как «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Шерлок Холмс», «Дети капитана Гранта», «Александр Невский», «Мой ласковый и нежный зверь», «17 мгновений весны», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Время, вперёд» и других.

На рубеже XIX—XX веков Вена звучала особенно тонко: в музыке переплетались тревога и нежность, предчувствие перемен и жажда красоты. Концерт «Вена 1900» приглашает прикоснуться к этому хрупкому, почти исповедальному миру, где каждая интонация рождается из тишины и вновь растворяется в ней. На сцене — сопрано Екатерина Проценко и пианистка Кристина Рассадникова. Их ансамбль позволит услышать не только музыку, но и саму атмосферу эпохи — ее внутренний свет, скрытую тревогу и тонкую лирику. В программе — сочинения Арнольда Шёнберга, Александра фон Цемлинского, Альбана Берга, Эриха Вольфганга Корнгольда и Рихарда Штрауса. Эти имена очерчивают широкий художественный спектр венской музыкальной сцены начала XX века — от утонченной лирики и насыщенного романтического звучания до смелых поисков нового музыкального языка.

Погружение в мир пермского наивного искусства и искусства аутсайдеров с журналистом, городским исследователем, соавтором исследовательской части выставки «В поисках перпендикуляра» Иваном Козловым. Часто наивных художников не так легко найти: они могут создавать свои коллекции в полном одиночестве и не всегда ищут признания публики. Иван расскажет, какие интересные авторы есть в Пермском крае и как устроена одна из крупнейших на Урале коллекций наивного искусства.

Музыка Петра Ильича Чайковского всегда звучит как откровенный разговор — искренний, взволнованный, иногда радостный, иногда щемяще грустный. Концерт для скрипки с оркестром — это музыка полёта и света. Виртуозная партия солиста здесь не ради блеска, а ради свободы высказывания: скрипка поёт, спорит, ликует, словно голос человека, нашедшего слова для счастья и внутренней силы. В этом произведении ощущается радость жизни, её движение и дыхание, наполненные теплом и надеждой. Шестая симфония, «Патетическая», открывает другую сторону мира Чайковского — глубокую, уязвимую, предельно честную. Это музыка размышления и прощания, в которой каждая интонация прожита и выстрадана. Она не требует ответов и не предлагает утешений, но дает редкое ощущение сопричастности — когда понимаешь, что даже в самых тихих и трудных чувствах ты не один. Оба сочинения прозвучат в исполнении оркестра Пермской оперы под руководством дирижёра Владимира Ткаченко. Солист — концертмейстер оркестра Марк Зингер

Сюрреалистический дебют Дэвида Линча — фильм, с которого начинается его собственная мифология. «Голова-ластик» почти сразу получила статус культового фильма и по-прежнему остается концентратом линчевского метода. Угрюмый и замкнутый Генри неожиданно становится отцом странного, почти нечеловеческого существа. Он женится на Мэри, но она не выдерживает давления быта и уходит. Оставшись наедине с ребёнком, Генри медленно погружается в кошмар, где привычная реальность даёт трещину, а внутренние страхи обретают зримую форму. После показа — обсуждение фильма с Эдуардом Кощеевым, сооснователем «Библиотеки Дон Кихота», разговор о линчевской мифологии, о фильме как опыте сна с открытыми глазами и о том, почему «Голова-ластик» по-прежнему точно попадает в нерв современного зрителя.

Московский Ансамбль Современной Музыки представит программу, приуроченную к юбилею Дмитрия Шостаковича. Концерт станет глубоким погружением в мир великой русской музыки, представив избранные жемчужины камерного репертуара одного из величайших композиторов XX столетия. Три сочинения, созданные в разные периоды его творческой эволюции, откроют слушателям многогранность его гения и ту глубоко личную интонацию, с которой он обращался к самым близким людям. Программа, подобно музыкальной биографии, проведёт нас от пронзительного Первого фортепианного трио (1923), посвящённого первой любви композитора Татьяне Гливенко, через трагическое и монументальное Второе трио (1944) памяти друга Ивана Соллертинского — к язвительным и блистательным «Сатирам» на стихи Саши Чёрного (1960), подаренным Галине Вишневской.

Группа «Ива Нова» — это альтернативный этно-экстрим, сочетающий славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты, частый участник всевозможных полистилистических фестивалей, яркий представитель русской культуры за рубежом. На протяжении 22 лет коллектив помимо выступлений в России, гастролирует в Китае, Канаде, странах Европы. У группы «Ива Нова» в достатке и изобретательности, и безбашенной энергии. Выросшую из формации «Бабслэй» группу невозможно втиснуть в односложные определения: она куда интереснее и масштабнее расхожих формулировок. Залихватскую удаль и не по-женски мощный драйв петербургские девушки сочетают с этническими экспериментами и мелодическими интерпретациями — играют стильно, умело и непросто. В концерте примет участие проект «Ирисово поле» (Ижевск — Пермь) — Ольга Ирисова (вокал, перкуссия), Алексей Поляков (бас), Андрей Михайлов (перкуссия): русский песенный фольклор в звуковом пространстве пост-пост-(много «пост-») рока, изящного фьюжн-этно и перкуссии разных народов мира.

В программе: выставка с участием более 100 пород собак, в том числе редких и впервые представленных, более 60 стендов с питомцами, показательные выступления и танцы с собаками, костюмированный ринг, театр с участием собак, конкурс «Юный хендлер», зона обнимашек с пушистыми участниками, большая развлекательная программа, розыгрыши призов и викторины, лекции ветеринаров, производителей кормов и других специалистов, большая зона мастер-классов для детей и взрослых.

Стихи современных уральских авторов Антона Бахарева, Вячеслава Ракова, Ивана Колпакова, Андрея Пермякова, Антона Колобянина, Андрея Мансветова, Вячеслава Хисамутдинова, Алексея Евстратова прочитают артисты инклюзивного театра-студии «Пространство любви», а также актриса камерного театра «Новая драма» Елизавета Тарасова и актёр театра и кино Алексей Корсуков. Свои песни исполнит Валерий Усов. Поэты пишут о Пермском крае, о Перми и её жителях.

