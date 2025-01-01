Из-за пожара отменили электричку Пермь—Екатеринбург
Электричка Пермь—Екатеринбург отменена из-за возгорания на ж/д путях в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «ФПК. Лучше поездом!».
Поезд «Финист», запланированный к отправлению из Перми 20 ноября в 06:31, остался в Екатеринбурге из-за происшествия с горящим составом.
Билеты пассажиров были переоформлены на поезд № 2 по маршруту Москва—Владивосток, который впоследствии отправился со станции Пермь II с изменённым графиком движения.
Транспортная компания также напомнила, что актуальную информацию о движении поездов можно получить через приложение или на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону горячей линии: 8-800-775-00-00.
Ранее «Новый компаньон» писал, что 19 ноября грузовой поезд загорелся на 1625-м км Свердловской железной дороги. Предварительно установлено, что возгорание началось в цистернах с газовым конденсатом.
