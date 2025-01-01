Алёна Бронникова Для строительства развязки у Центрального рынка в Перми изымут 49 участков Их общая площадь составит 1,2 га Поделиться Твитнуть

Фото: ООО "Гео-Проект" / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Для строительства транспортной развязки с подходами у Центрального рынка в Перми запланировано изъятие 49 земельных участков. Речь идёт о территории на пересечении ш. Космонавтов и улиц Революции, Пушкина и Попова.

Общая площадь участков (находящихся в собственности физических и юридических лиц), которых коснётся изъятие, составляет 55,7 тыс. кв. м. Они находятся под жилыми домами, торговыми центрами и магазинами. В том числе, под «Айсбергом», «Товарами Прикамья», торговыми комплексами «Центральный» и «Переход», гостиницей Avant и кафе Rostic’s, рядом с ТЦ «Семь пятниц» и др. Площадь изъятия составит 12,4 тыс. кв. м. Об этом сообщается в документации по планировке территории.

Фото: ООО "Гео-Проект" / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Участки будут использованы как для размещения самого объекта, так и под общественное использование объектов капстроительства. На участке по ул. Попова, 57 (1,5 тыс. кв. м) планируется снести аварийное здание, известное как «Актёрский дом», а по ул. Пушкина, 87аа — кафе-магазин, которое находится в собственности ООО «С.О.В.А». Также будут снесены несколько зданий на территории самого рынка, в том числе в собственности Реваза Шенгелии, киоски у остановок общественного транспорта на ш. Космонавтов, дом по ул. Крылова, 28.

Самый большой объём изъятия запланирован на участке по ул. Пушкина, 84 — площадью более 1,5 тыс. кв. м. Самые маленькие участки будут изъяты под киосками на ул. Пушкина, 101 (ООО «Пресса») и ул. Попова, 61/2 Mobi line (физлицо) — площадью 8 кв. м каждый.

Проектируемый объект относится к магистральной улице общегородского значения регулируемого движения второго класса. Планируется обустройство четырёх полос движения шириной по 3,5 м, полос безопасности (0,5 м), разделительных полос, велодорожек, тротуаров (3 м), шумозащитных экранов. Протяжённость обновлённых участков дороги составит 2,1 км (по ул. Пушкина 1 км, ул. Революции 0,3 км, ш. Космонавтов 0,3 км, ул. Попова 0,5 км). Проектом предусмотрены локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции и реконструкция существующих трамвайных путей.

Фото: ООО "Гео-Проект" / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Граница проектирования расположена в зонах регулирования застройки объектов культурного значения, для которых установлены ограничения параметров разрешённого строительства и реконструкции («Здание, где в губернской земской (ныне областной) больнице работали учёные-медики В.Н. Шишонко, И.И. Моллесон, П.И. Чистяков», «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер», достопримечательное место «Комсомольский проспект» и др.).

В этих границах запрещается проведение работ по сохранению ОКН, земляных работ без согласования с властями. Отделка фасадов осуществляется в соответствии с паспортами внешнего облика, накладываются ограничения на размещение антенн, блоков вентиляции и других технологических элементов, рекламных конструкций и вывесок, парковок, НТО, ограничения по высоте строений.

В мае краевое минимущества поручило УАДиТ подготовить проект планировки территории для строительства транспортной развязки. В данный момент проект разработан, ведомство опубликовало проект утверждения планировки. Документ пока не утверждён.

Помимо данного проекта, ведутся работы по подготовке проектов планировки и межевания территории Центрального рынка в границах Центральной колхозной площади, ш. Космонавтов, улиц Подгорной, Крылова и Пушкина для размещения улично-дорожной сети. Часть территории Центрального рынка будет застроена в рамках проекта КРТ, инвестор уже приступил к расчистке участка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.