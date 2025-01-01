У автовокзала в Перми снесли здание с кафе и пекарней Объект был признан самовольной постройкой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми снесли самовольно реконструированое здание у автовокзала, которое находилось по ул. Революции, 68бб. Как сообщает администрация города, объект создавал угрозу жизни и здоровью жителей.

Двухэтажное здание было признано Семнадцатым арбитражным апелляционным судом по иску администрации Свердловского района самовольной постройкой. В отсутствие разрешения на строительство собственник произвёл его реконструкцию, надстроив второй этаж. На первом размещалась пекарня, а на втором — кафе.

Судебно-строительная экспертиза показала, что объект не соответствует строительным и иным нормам и правилам, а его эксплуатация создаёт угрозу жизни и здоровью граждан. Суд возложил на индивидуального предпринимателя обязанность демонтировать второй этаж в течение шести месяцев или, в случае неисполнения требований в установленный срок, снести объект в течение трёх месяцев.

В установленные сроки здание не было приведено в соответствие с техпаспортом и строительным нормам. Мэрии судом было предоставлено право самостоятельно исполнить решение снести объект с последующим отнесением расходов на ответчика, однако владелец самостоятельно демонтировал постройку.

