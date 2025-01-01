Застройщик полностью расчистил площадку у Центрального рынка в Перми Работы ведёт компания «Ингрупп» Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Земельный участок, ограниченный улицей Эпроновской, Баковым переулком и шоссе Космонавтов, полностью очищен от строений и обнесён технологическим заграждением, примыкающим к Центральному рынку.

Напомним, снос торговых павильонов на «треугольнике», сужающемся в направлении Колхозной площади, начался в первых числах сентября. Работы на этом участке ведёт «СЗ «Уно» — структура девелопера «Ингрупп», разрешение было выдано 5 сентября.

Ранее, в апреле нынешнего года, была утверждена проектная документация, предполагающая строительство жилого комплекса на площади 1,2 га по ш. Космонавтов, 10. Планируется строительство жилья переменной этажности, визуальной и высотной доминантой будет 29-этажное здание, построенное по индивидуальному архитектурному проекту, вдохновлённому образом горы Колпаки в Пермском крае. Ансамбль будет объединён стилобатом пятиугольной формы, в котором расположатся торговые галереи, а внутри пятиугольника будет двухуровневый двор сложной конфигурации с многочисленными пандусами и мостиками.

Строительный забор вплотную к Центральному рынку

Юлия Баталина

