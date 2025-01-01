Девелопер начал освобождать площадку для застройки у Центрального рынка Перми Застройщик планирует освоить территорию площадью 1,4 га Поделиться Твитнуть

Компания «Ингрупп» приступила к этапу подготовки площадки в районе Центрального рынка Перми для дальнейшего строительства. На участке, чьи границы определены ш. Космонавтов, Баковым переулком и ул. Эпроновской, в настоящее время осуществляется демонтаж существующих зданий. На работы обращает внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Застройщик планирует освоить территорию площадью 1,4 га, используя механизм комплексного развития.

Архитектурная концепция, разработанная московским бюро Atrium, предусматривает возведение 29-этажного комплекса на стилобате. Проект предполагает размещение более 50 тыс. кв. м жилой площади и более 10 тыс. кв. м коммерческих помещений. Будущий жилой комплекс возле Центрального рынка получит название «СЭНС» (от английского «sense» — чувство) — такое имя ему намерена присвоить «Ингрупп». Концепция проекта охватывает все аспекты — от внешнего вида и архитектуры до благоустройства и дизайна общественных зон нового квартала.

