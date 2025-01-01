Алёна Бронникова Застройщик части Центрального рынка в Перми получил разрешение на возведение ЖК Работы будет вести «Ингрупп» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специализированный застройщик «УНО» (входит в структуру «Ингрупп») получил разрешение на строительство жилого комплекса в квартале на территории Центрального рынка в Перми. Информация указана в реестре минимущества.

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Согласно документу, возведение многофункционального ЖК по ш. Космонавтов, 10 будет вестись на земельном участке площадью 1,2 га. Разрешение было выдано 5 сентября в связи с внесением изменений в проектную документацию.

В границах ул. Эпроновской, Бакового пер. и ш. Космонавтов будет построен жилой комплекс переменной этажности. Основной высотной доминантой станет 29-этажное здание у Колхозной площади. Архитектурный ансамбль будет выполнен в виде пятиугольника, объединённого стилобатом с торговыми галереями. Площадь всех квартир составит около 50,3 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — около 14 тыс. кв. м.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в апреле была утверждена документация по планировке территории. В документе уточнялось, что площадь территорий общего пользования составит 0,43 га, улично-дорожной сети — 0,5 га. Площадь многофункционального ЖК высотой до 29 этажей с нежилыми помещениями и подземным паркингом составит 5,3 тыс. кв. м, комплекса объектов высотой до 12 этажей — 3,7 тыс. кв. м, нежилых зданий с подземной парковкой, высотой до двух этажей — 3,4 тыс. кв. м. В сентябре застройщик приступил к подготовке площадки для дальнейшего строительства и начал разбирать существующие здания.

