Алёна Бронникова В Перми утвердили проект планировки территории части Центрального рынка Участок планируется развивать комплексно Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Власти Пермского края утвердили документацию по планировке территории части Центрального рынка, где девелопер «Ингрупп» планирует комплексное развитие. Речь идёт об участке между ул. Эпроновской, Баковым пер. и ш. Космонавтов.

Как указано в документе, площадь квартала составит 1,28 га, площадь территорий общего пользования — 0,43 га, улично-дорожной сети — 0,5 га. Площадь многофункционального жилого комплекса высотой до 29 этажей с нежилыми помещениями коммерческого назначения и подземным паркингом составит 5,3 тыс. кв. м, комплекса объектов высотой до 12 этажей — 3,7 тыс. кв. м, нежилых зданий коммерческого назначения с подземной парковкой, высотой до двух этажей — 3,4 тыс. кв. м.

Площадь всех квартир составит не более 50,3 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — не более 14 тыс. кв. м. Также предусмотрено строительство встроенно-пристроенного помещения частной организации дошкольного образования детей на 75 мест с возможностью перепрофилирования под объект дополнительного образования и встроенное или встроенно-пристроенное помещение для фитнес-центра площадью не менее 500 кв. м. Планируется организовать не менее 600 машино-мест на паркинге, из них не менее 290 для жилой застройки.

Схема: Документация по планировке территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Как писал «Новый компаньон», на указанной территории структура «Ингрупп» — ООО «СЗ «Уно» планирует возвести жилой комплекс переменной этажности. При разработке концепции архитекторы вдохновлялись силуэтом популярной природной достопримечательности Прикамья — горой Колпаки. Основной высотной доминантой территории станет 29-этажное здание у Колхозной площади. Архитектурный ансамбль будет выполнен в виде пятиугольника, объединённого стилобатом с торговыми галереями.

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