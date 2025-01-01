Алёна Бронникова
В Перми утвердили проект планировки территории части Центрального рынка
Участок планируется развивать комплексно
Власти Пермского края утвердили документацию по планировке территории части Центрального рынка, где девелопер «Ингрупп» планирует комплексное развитие. Речь идёт об участке между ул. Эпроновской, Баковым пер. и ш. Космонавтов.
Как указано в документе, площадь квартала составит 1,28 га, площадь территорий общего пользования — 0,43 га, улично-дорожной сети — 0,5 га. Площадь многофункционального жилого комплекса высотой до 29 этажей с нежилыми помещениями коммерческого назначения и подземным паркингом составит 5,3 тыс. кв. м, комплекса объектов высотой до 12 этажей — 3,7 тыс. кв. м, нежилых зданий коммерческого назначения с подземной парковкой, высотой до двух этажей — 3,4 тыс. кв. м.
Площадь всех квартир составит не более 50,3 тыс. кв. м, площадь коммерческих помещений — не более 14 тыс. кв. м. Также предусмотрено строительство встроенно-пристроенного помещения частной организации дошкольного образования детей на 75 мест с возможностью перепрофилирования под объект дополнительного образования и встроенное или встроенно-пристроенное помещение для фитнес-центра площадью не менее 500 кв. м. Планируется организовать не менее 600 машино-мест на паркинге, из них не менее 290 для жилой застройки.
Как писал «Новый компаньон», на указанной территории структура «Ингрупп» — ООО «СЗ «Уно» планирует возвести жилой комплекс переменной этажности. При разработке концепции архитекторы вдохновлялись силуэтом популярной природной достопримечательности Прикамья — горой Колпаки. Основной высотной доминантой территории станет 29-этажное здание у Колхозной площади. Архитектурный ансамбль будет выполнен в виде пятиугольника, объединённого стилобатом с торговыми галереями.
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