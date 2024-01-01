Алёна Бронникова «Ингрупп» попросил установить зону КРТ на участке Центрального рынка в Перми Площадь участка 1,4 га Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Структура девелопера «Ингрупп» — «СЗ «Уно» попросила установить границы территориальной зоны комплексного развития на участке Центрального рынка в Перми. Земельный участок находится в границах ул. Эпроновской, ш. Космонавтов и Бакового переулка. По данным публичной кадастровой карты, его площадь составляет 1,47 га.

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В отношении участка с краевыми властями был заключен договор по инициативе правообладателя. Застройщик планирует здесь разместить объекты переменной этажности, коммерческие объекты, комплекс дошкольного образовательного учреждения на 75 мест, трёхуровневую подземную парковку, создать сквозные пешеходные маршруты, бульвары. В рамках договора также запланирована реконструкция улично-дорожной сети.

Кроме того, компания попросила исключить территорию из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Комиссия по ПЗЗ поддержала заявления ООО «СЗ «Уно» на заседании 19 декабря.

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Напомним, в июне состоялось заседание Градостроительного совета Пермского края, где был представлен проект «Ингрупп» по развитию территории ЦКР. Авторы проекта при разработке вдохновлялись силуэтом популярной природной достопримечательности Прикамья — горой Колпаки. Основной высотной доминантой будет 29-этажное здание у Колхозной площади. Архитектурный ансамбль будет выполнен в виде пятиугольника, объединённый стилобатом с торговыми галереями, а внутри предусмотрены площадь и общественные пространства.

В августе краевое правительство утвердило внесение изменений в Правила землепользования и застройки Перми, сменив зонирование территории ЦКР. Документом были установлены границы зоны смешанной и общественно-деловой застройки (Ц-СМ), в том числе в границы этой территории вошёл квартал между Эпроновской ул., ш. Космонавтов и Баковым пер.

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