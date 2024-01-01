Алёна Бронникова Власти Прикамья утвердили смену зонирования на части Центрального рынка в Перми В отношении участка установлена зона смешанной и общественно-деловой застройки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края утвердило внесение изменений в Правила землепользования и застройки Перми в части смены зонирования территории Центрального рынка. Информация содержится в постановлении от 21 августа.

Документом устанавливаются границы территориальной зоны смешанной и общественно-деловой застройки (Ц-СМ) в отношении участка, ограниченного ул. Пушкина, Колхозной площадью и ш. Космонавтов. Кроме того, из карты комплексного развития территории исключается участок бывшего рынка «Гача», ограниченный улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и ш. Космонавтов.

Напомним, в конце 2021 года губернатор Дмитрий Махонин рассказывал о проекте развития территории рынка. В ноябре 2022 года постановлением краевого правительства в отношении территории Центрального рынка была установлена зона КРТ.

На площадках, окружающих рынок, уже намечается застройка. Так, «Талан» готовится осваивать 4,5 га территории оптового рынка «Гача», а «Ингрупп» займётся КРТ квартала, ограниченного шоссе Космонавтов, Баковым переулком и ул. Эпроновской. Застройщик ПМД возведёт по ул. Пушкина, 91 квартал «Эволюция». В июне 2024 года Градостроительный совет Пермского края рассмотрел проекты комплексного развития территории Центрального рынка.

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