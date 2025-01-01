Алёна Бронникова Для реконструкции развязки у рынка в Перми подготовят проект планировки территории Документация должна быть готова к концу сентября Поделиться Твитнуть

Схема границ территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (УАДиТ) подготовит проект планировки территории для строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми. Соответствующий приказ подготовлен региональным минимуществом.

Срок подготовки документации — 31 сентября 2025 года. Развязка будет построена с подходами на пересечении улиц Революции, Пушкина и Попова и шоссе Космонавтов. Протяжённость участков автомобильной дороги составит 2,1 км. Ориентировочная площадь — 175,9 тыс. кв. м. В границы территории, в отношении которой будет подготовлен проект планировки, вошли 144 земельных участка.

«Цель подготовки документации по планировке территории: выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение местоположения границ образуемых и(или) изменяемых земельных участков», — сообщается в приказе.

Инженерные изыскания для подготовки проекта планировки территории выполнит ООО «Гео Проект» — подрядчик по разработке проекта реконструкции развязки. Контракт с компанией был заключён в мае 2024 года на 91,2 млн руб. Дорога будет четырёхполосной, проектом будут предусмотрены тротуары, велодорожки и пешеходные переходы.

Помимо этого, проектом предполагается существенное увеличение ширины ул. Попова между улицами Пушкина и Пермской с созданием пешеходной зоны со скамейками, плоскостной парковки и сохранением как можно большего количества зелёных насаждений.

В феврале стало известно, что на реконструкцию транспортной развязки из бюджета с 2030 года будет перераспределено 153,2 млн руб. в связи с увеличением объёма строительно-монтажных работ. Общая стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд руб., срок реализации — с 2023 по 2031 год. Заказчиком выступает УАДиТ.

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