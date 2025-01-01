Алёна Бронникова На развязку у Центрального рынка Перми в 2025 году выделят ещё 153 млн рублей Общая стоимость проекта составляет 4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На реконструкцию транспортной развязки у Центрального рынка в Перми в 2025 году планируют дополнительно выделить из краевой казны ещё 153,2 млн руб. По данным финансово-экономического обоснования к проекту изменений в бюджет Прикамья на 2025-2027 годы, соответствующая сумма расходов будет перераспределена с 2030 года.

Речь идёт о транспортной развязке на пересечении ш. Космонавтов и улиц Пушкина, Попова и Революции с подходами. Решение о перераспределении средств принято в связи с увеличением объёма строительно-монтажных работ.

Как указано в действующей адресной инвестиционной программе региона, общая стоимость проекта оценивается в 4,1 млрд руб., срок реализации — с 2023 по 2031 год. Заказчик — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. В этом году на реализацию проекта в бюджете запланировано 112,6 млн руб., в 2030-м — 1,8 млрд., остаток к 2031 году составит более 2,2 млрд руб.

В мае 2024 года власти определили подрядчика на разработку проекта реконструкции развязки. Им стало ООО «Гео-Проект». Компания согласилась выполнить работы за 91,2 млн руб. По проекту, дорога должна иметь четыре полосы, каждая шириной не менее 3,5 м, а также тротуары шириной 3 м, велодорожки и пешеходные переходы.

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