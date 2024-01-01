Олег Антонов Проект развязки у Центрального рынка Перми оценён в 91,7 млн рублей Подрядчика выберут к концу мая Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Объявлен открытый конкурс на разработку проектной документации по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении ш. Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова с подходами в г. Перми». Заказчиком проекта выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Максимальная цена контракта - 91 681 043 руб. Итоги конкурса подведут 31 мая. Информация размещена на сайте госзакупок.

Речь идёт о развязке в районе Центрального рынка Перми. Общая протяжённость проектируемой автомобильной дороги может составить 2,1 км (протяжённость может быть уточнена проектом): из них 1 км по ул. Пушкина, 0,3 км по ул. Революции, 0,3 км по ш. Космонавтов, 0,5 км по ул. Попова.

Дорога должна иметь четыре полосы для движения с шириной каждой не менее 3,5 м и тротуарами шириной 3 м. Должны быть предусмотрены велосипедные дорожки и пешеходные переходы.

Проектная документация должна быть выполнена в увязке с проектными решениями по объекту "Строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина" и учитывать уровень будущей загрузки дорог движением, темпы роста населения, экономики района, парка автомобилей, сведения о ДТП и пр.

Подрядчик должен разработать и обосновать не менее трёх вариантов строительства развязки, выполнить их технико-экономическое сравнение, определить примерную стоимость.

Работы должны быть выполнены с 17 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года.

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