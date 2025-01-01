Участок улицы Попова до Центрального рынка Перми собираются расширить Проект также включает создание пешеходной зоны Поделиться Твитнуть

В Перми разрабатывается проект транспортной развязки в районе Центрального рынка, который предполагает существенное увеличение ширины ул. Попова, а именно отрезка между улицами Пушкина и Пермской. Согласно источникам издания «Коммерсантъ-Прикамье», рассматривается вариант с расширением дороги до трёх полос в обе стороны. Проект также включает создание пешеходной зоны, оборудованной скамейками, и обустройство плоскостной парковки. Он также предусматривает сохранение как можно большего количества зелёных насаждений, с особым вниманием к крупным деревьям.

Этот масштабный дорожный проект связан с планами по обновлению территории Центрального рынка. Специалисты положительно оценивают перспективы реконструкции ул. Попова, подчёркивая, что этот район до сих пор выглядит как неблагоустроенный участок города, оставшийся с 90-х годов.

В Министерстве транспорта региона сообщили, что по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края ведётся разработка проектной документации для строительства развязки на пересечении ш. Космонавтов и улиц Революции, Пушкина и Попова с прилегающими участками.

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