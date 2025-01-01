Алёна Бронникова Под улично-дорожную сеть у Центрального рынка в Перми подготовят документацию В границы межевания попадёт территория в 2,72 га Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Институт территориального планирования Пермского края подготовит новые проекты планировки и межевания территории у Центрального рынка в Перми. Работы должны быть выполнены в течение двух лет, за счёт средств финансового обеспечения гозадания на оказание госуслуг.

Работы коснутся территории, ограниченной Центральной колхозной площадью, ш. Космонавтов, улицами Подгорной, Крылова и Пушкина в Ленинском районе. В неё входят 53 земельных участка общей площадью 2,72 га. Документацию подготовят для размещения на указанной территории улично-дорожной сети.

Соответствующим документом краевое минимущества также распорядилось признать утратившим силу приказ от 3 апреля 2025 года о подготовке проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Крылова, Пушкина, Подгорной, Центральной колхозной площадью и ш. Космонавтов. Как сообщал «Новый компаньон», на 14,14 га было запланировано размещение объектов капстроительства жилого и нежилого назначения общей площадью 200 тыс. кв. м.

Кроме того, в мае власти поручили краевому Управлению автомобильных дорог и транспорта до 31 сентября подготовить проект планировки территории для строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми. Объект будет включать также строительство подходов на пересечении улиц Революции, Пушкина и Попова и ш. Космонавтов. Протяжённость составит 2,1 км.

