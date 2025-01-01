Для комплексного развития территории рынка в Перми подготовят проект планировки Площадь территории составляет 14,14 га Поделиться Твитнуть

Границы территории. Сайт Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ о подготовке проектов планировки и межевания территории Центрального рынка в Перми, где запланирована реновация. Документацию необходимо подготовить в течение двух лет.

Речь идёт о земельном участке, ограниченном улицами Крылова, Пушкина, Подгорной, Центральной колхозной площадью и ш. Космонавтов в Ленинском районе, площадью 14,14 га. Исполнителем назначено ГБУ ПК «Институт территориального планирования».

В границах данной территории планируется разместить объекты капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью 200 тыс. кв. м. Площадь подлежит уточнению при разработке проекта планировки.

Как сообщал «Новый компаньон», в 2024 году Градостроительный совет Пермского края поддержал концепцию комплексного развития ЦКР, представленную девелопером «Ингрупп». Здесь запланированы объекты переменной этажности с высотной доминантой в 29 этажей, комплекс дошкольного образовательного учреждения на 75 мест, трёхуровневая подземная парковка.

На рассматриваемом участке, вместе с кварталом между ул. Эпроновской, пер. Баковым и ш. Космонавтов были установлены границы зоны смешанной и общественно-деловой застройки (Ц-СМ). В конце года структура «Ингрупп» — «СЗ «Уно» обратилась в комиссию по ПЗЗ с предложением установить границы территориальной зоны КРТ на площади 1,47 га.

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