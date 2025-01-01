Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сесть в электричку, познакомиться с пушистыми мамами, написать диктант Афиша на неделю 28–30 ноября Поделиться Твитнуть

Мультижанровый спектакль на основе переписки жителей Перми и Пермского края во время Великой Отечественной войны — осмысление чувств и состояний военных лет, ценностей и приоритетов героев Великой Отечественной войны и членов их семей — создан драматургом Еленой Растянис, режиссёром Динарой Садыковой и хореографом Ариной Панфиловой с участием других творческих сил Перми. В действии соединяются элементы мультимедиа, театральной читки, перформанса, документального театра, физического театра, предметного театра и видеоарта. Спектакль основан на опубликованных и неопубликованных письмах из личных архивов, фондов Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории и Пермского краеведческого музея.

С песнями Адель выступят певица Анжелика Муратова (Москва) — участница телепроектов «Новая звезда» на канале «Звезда», «Битва каверов» на СТС, полуфиналистка Высшей лиги КВН на Первом канале, победитель джазового фестиваля Игоря Бутмана — и пианист Денис Сон (Пермь). Адель — популярная британская певица, композитор и поэтесса. Её творческая биография насчитывает четыре студийных альбома, последний из которых вышел в ноябре 2021 года. Песни исполнительницы известны по всему миру, треки Адель регулярно звучат в топ-чартах крупнейших радиостанций, появляются как саундтреки в блокбастерах и завоевывают престижные награды. Наибольшим успехом, пришедшим к Адель в 2012 году, стало получение премий «Оскар» и «Золотой глобус». Обе награды британская звезда заслужила исполнением саундтрека к очередной картине о Джеймсе Бонде. Несколько позже к двум наградам присоединилась третья — «Грэмми».

Вечер романтической музыки в уютной атмосфере камерного зала. В программе произведения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Жюля Массне, Гаэтано Доницетти, Полин Виардо, Николая фон Вильма, Жана Кра. Исполнители: Елисей Кротов (фортепиано) — приглашенный солист Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов; Валерия Коровкина (арфа) — солистка оркестра Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов; Кристина Лебедева (скрипка) — солистка оркестра Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов.

XII фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОфест» собрал 11 спектаклей в одном из сложнейших и интереснейших театральных жанров. «Dyimovochka trip» (18+) театра «Блоха», Санкт-Петербург — погружение в микромир крошечной героини Андерсена (28 ноября, 19:00 и 21:00; 1 декабря, 12:00 и 20:00, цветочный магазин «Les Fleurs Du Mal»,ул. Пермская, 43). «Моя война» (12 +) — театральная фантазия о жизни Чарли Чаплина (28 ноября, 19:00, Дом актёра). «15 172» (18 +) — хореографическое откровение о ВИЧ (28 ноября, 21:00, театр «Балет Евгения Панфилова»). «Порфирий» (16 +) — медитативный детективный мэшап романа Достоевского и новелл Акутагавы (29 ноября, 16:00, Дом актёра). «Скромный американец» (16 +) — рефлексии юноши под 50 (29 ноября, 18:00, «Сцена-Молот»), «Владимир Маяковский: Послушайте!» (12 +) — разговор под гитару и с танцами о природе творчества (29 ноября, 21:00, театр «Балет Евгения Панфилова»). «Ольга Запретный дневник» (18 +) — кривая судьбы музы Ленинграда по стихам, прозе и материалам следственного дела Ольги Берггольц (30 ноября, 18:00, Пермский ТЮЗ). «Русская смерть. Воспоминания о спектакле» Дмитрия Волкострелова (18 +) — ностальгические рефлексии режиссера по ушедшей в никуда постановке (30 ноября, 21:00, «Сцена-Молот»).

В центре внимания лектора окажутся произведения, где главный герой — природа. Несмотря на свою популярность сегодня, долгое время пейзаж относили к «низшим» жанрам живописи, а первый ландшафтный класс в России появился только спустя 20 лет после основания Императорской академии художеств, в 1776 году. Однако уже в 1871 году знаменитый пейзаж Алексея Саврасова «Грачи прилетели» стал одной из самых популярных работ на первой выставке передвижников и сразу же был куплен Павлом Третьяковым. Ведущий научный сотрудник Пермской галереи, культуролог Ольга Гусева попробует проследить путь пейзажной живописи от редких «вкраплений» в высокие жанры до важнейшей части мирового искусства.

В программе: интеллектуальные квизы, очень много мастер-классов — от набойки на ткани, ткачества и изготовления браслетов до смешивания травяных чаёв, рисования вином и игры на этнических музыкальных инструментах; модные показы, перформансы, художественная выставка, музыкальная программа. В дефиле участвуют 50 дизайнеров. На фотозонах будут работать профессиональные фотографы.

В программе закрытия программы «Центра культуры Пермского края 2025»: музыка рельсов на привокзальной площади; модный перформанс и танцевальное представление «Танцующие нити» на фабрике; игры, цирковое представление и бармен-шоу завода «Вемол»; художественная выставка «Вылились краски на тёплый перрон» и концертно-театральная программа «Чемоданное настроение» в детской школе искусств; интерактивное путешествие «От глиняной таблички к печатной страничке» в центральной библиотеке; музейный вояж «Истории из чемодана» (сторителлинг по выставке) и квест «Пассажир очень много ест» в музейно-культурном центре; показ коллекций одежды «Мода соткана из ритма» и представление проекта О.Р.З.А. «Ритмы пути» во Дворце досуга. Праздник начнётся в утренней электричке Пермь — Верещагино. Последний вагон — фестивальный.

С 11:00 до 14:00 на территории Детского зоопарка будет проходить акция «Сердце для мамы». Все желающие смогут сказать «Спасибо» самой лучшей маме на свете на мастер-классе по изготовлению открытки-сердца с теплыми пожеланиями. В 15:00 в Амфитеатре стартует фотомарафон «Мамы пермского зоопарка». Все желающие получат маршрутные листы и отправятся делать трогательные кадры с заботливыми мамами — обитательницами зоопарка и их детёнышами. Подведение итогов и подарки для участников — в 16:00 в Амфитеатре. В 16:00 у главного входа состоится сбор на бесплатную экскурсию «Пушистые, пернатые, хвостатые мамы». Во время прогулки участники узнают, кому из звериных мам воспитывать детенышей помогает вся семья, у каких мам сейчас подрастают малыши, услышат личные истории пушистых мам: носухи, барса, белой медведицы и других. В 17:00 в лектории Детского зоопарка начнется показ документального фильма «Как мамы дикой природы защищают детёнышей».

Заключительное событие хорового цикла Фестиваля пермского искусства. На одной сцене выступят более 200 хористов из разных коллективов Перми, Нижнего Новгорода и Москвы вместе с симфоническим оркестром «Орфей» под управлением Петра Юркова. В первом отделении концерта прозвучат оратория «Плач Адама» Арво Пярта и кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева. Во втором отделении большой хоровой собор исполнит хиты русского рока. В симфонических аранжировках прозвучат песни группы «Кино», «Сплин», «Чайф», «Калинов мост», «Алиса», «Ночные снайперы».

Всероссийский день Органа — праздник для всех, кто любит органную музыку. В этот день состоится премьерное исполнение Сюиты для органа, скрипки и виолончели, соч. 149 Йозефа Райнбергера. Прозвучат и другие шедевры европейской музыки — сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Иоганнеса Брамса и Макса Регера — в исполнении солистки Пермской филармонии Евгении Камянкой (орган), виолончелиста Марка Дробинского, скрипачки Анны Анисимовой и солистки Пермской оперы Ольги Поповой. Немецкий композитор XIX века Йозеф Райнбергер, сюита которого прозвучит в Перми впервые, — великолепный мелодист; во всех его сочинениях на первый план выходят выразительные, очень гибкие и интонационно насыщенные мелодические линии. В его творчестве органично соединяются барочные и романтические традиции.

Международная просветительская акция состоится уже в одиннадцатый раз. Тематика диктанта отражает ключевые события 2025 года и юбилеи: 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути, а также историко-культурные связи России со странами БРИКС. Первая часть диктанта — 10 вопросов на знание базовых сведений по географии России: это задания о природных объектах, регионах страны и национальном наследии. Вторая часть — 30 вопросов повышенной сложности. Они требуют более глубоких знаний, внимания и логического мышления.

