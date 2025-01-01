Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Сесть в электричку, познакомиться с пушистыми мамами, написать диктант

Афиша на неделю 28–30 ноября

Поделиться
1

Мультижанровый спектакль на основе переписки жителей Перми и Пермского края во время Великой Отечественной войны — осмысление чувств и состояний военных лет, ценностей и приоритетов героев Великой Отечественной войны и членов их семей — создан драматургом Еленой Растянис, режиссёром Динарой Садыковой и хореографом Ариной Панфиловой с участием других творческих сил Перми. В действии соединяются элементы мультимедиа, театральной читки, перформанса, документального театра, физического театра, предметного театра и видеоарта. Спектакль основан на опубликованных и неопубликованных письмах из личных архивов, фондов Государственного архива Пермского края, Пермского государственного архива социально-политической истории и Пермского краеведческого музея.

2

С песнями Адель выступят певица Анжелика Муратова (Москва) — участница телепроектов «Новая звезда» на канале «Звезда», «Битва каверов» на СТС, полуфиналистка Высшей лиги КВН на Первом канале, победитель джазового фестиваля Игоря Бутмана — и пианист Денис Сон (Пермь). Адель — популярная британская певица, композитор и поэтесса. Её творческая биография насчитывает четыре студийных альбома, последний из которых вышел в ноябре 2021 года. Песни исполнительницы известны по всему миру, треки Адель регулярно звучат в топ-чартах крупнейших радиостанций, появляются как саундтреки в блокбастерах и завоевывают престижные награды. Наибольшим успехом, пришедшим к Адель в 2012 году, стало получение премий «Оскар» и «Золотой глобус». Обе награды британская звезда заслужила исполнением саундтрека к очередной картине о Джеймсе Бонде. Несколько позже к двум наградам присоединилась третья — «Грэмми».

3

Вечер романтической музыки в уютной атмосфере камерного зала. В программе произведения Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Жюля Массне, Гаэтано Доницетти, Полин Виардо, Николая фон Вильма, Жана Кра. Исполнители: Елисей Кротов (фортепиано) — приглашенный солист Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов; Валерия Коровкина (арфа) — солистка оркестра Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов; Кристина Лебедева (скрипка) — солистка оркестра Пермского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов.

4

XII фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОфест» собрал 11 спектаклей в одном из сложнейших и интереснейших театральных жанров. «Dyimovochka trip» (18+) театра «Блоха», Санкт-Петербург — погружение в микромир крошечной героини Андерсена (28 ноября, 19:00 и 21:00; 1 декабря, 12:00 и 20:00, цветочный магазин «Les Fleurs Du Mal»,ул. Пермская, 43). «Моя война» (12 +) — театральная фантазия о жизни Чарли Чаплина (28 ноября, 19:00, Дом актёра). «15 172» (18 +) — хореографическое откровение о ВИЧ (28 ноября, 21:00, театр «Балет Евгения Панфилова»). «Порфирий» (16 +) — медитативный детективный мэшап романа Достоевского и новелл Акутагавы (29 ноября, 16:00, Дом актёра). «Скромный американец» (16 +) — рефлексии юноши под 50 (29 ноября, 18:00, «Сцена-Молот»), «Владимир Маяковский: Послушайте!» (12 +) — разговор под гитару и с танцами о природе творчества (29 ноября, 21:00, театр «Балет Евгения Панфилова»). «Ольга Запретный дневник» (18 +) — кривая судьбы музы Ленинграда по стихам, прозе и материалам следственного дела Ольги Берггольц (30 ноября, 18:00, Пермский ТЮЗ). «Русская смерть. Воспоминания о спектакле» Дмитрия Волкострелова (18 +) — ностальгические рефлексии режиссера по ушедшей в никуда постановке (30 ноября, 21:00, «Сцена-Молот»).

5

В центре внимания лектора окажутся произведения, где главный герой — природа. Несмотря на свою популярность сегодня, долгое время пейзаж относили к «низшим» жанрам живописи, а первый ландшафтный класс в России появился только спустя 20 лет после основания Императорской академии художеств, в 1776 году. Однако уже в 1871 году знаменитый пейзаж Алексея Саврасова «Грачи прилетели» стал одной из самых популярных работ на первой выставке передвижников и сразу же был куплен Павлом Третьяковым. Ведущий научный сотрудник Пермской галереи, культуролог Ольга Гусева попробует проследить путь пейзажной живописи от редких «вкраплений» в высокие жанры до важнейшей части мирового искусства.

6

В программе: интеллектуальные квизы, очень много мастер-классов — от набойки на ткани, ткачества и изготовления браслетов до смешивания травяных чаёв, рисования вином и игры на этнических музыкальных инструментах; модные показы, перформансы, художественная выставка, музыкальная программа. В дефиле участвуют 50 дизайнеров. На фотозонах будут работать профессиональные фотографы.

7

В программе закрытия программы «Центра культуры Пермского края 2025»: музыка рельсов на привокзальной площади; модный перформанс и танцевальное представление «Танцующие нити» на фабрике; игры, цирковое представление и бармен-шоу завода «Вемол»; художественная выставка «Вылились краски на тёплый перрон» и концертно-театральная программа «Чемоданное настроение» в детской школе искусств; интерактивное путешествие «От глиняной таблички к печатной страничке» в центральной библиотеке; музейный вояж «Истории из чемодана» (сторителлинг по выставке) и квест «Пассажир очень много ест» в музейно-культурном центре; показ коллекций одежды «Мода соткана из ритма» и представление проекта О.Р.З.А. «Ритмы пути» во Дворце досуга. Праздник начнётся в утренней электричке Пермь — Верещагино. Последний вагон — фестивальный.

8

С 11:00 до 14:00 на территории Детского зоопарка будет проходить акция «Сердце для мамы». Все желающие смогут сказать «Спасибо» самой лучшей маме на свете на мастер-классе по изготовлению открытки-сердца с теплыми пожеланиями. В 15:00 в Амфитеатре стартует фотомарафон «Мамы пермского зоопарка». Все желающие получат маршрутные листы и отправятся делать трогательные кадры с заботливыми мамами — обитательницами зоопарка и их детёнышами. Подведение итогов и подарки для участников — в 16:00 в Амфитеатре. В 16:00 у главного входа состоится сбор на бесплатную экскурсию «Пушистые, пернатые, хвостатые мамы». Во время прогулки участники узнают, кому из звериных мам воспитывать детенышей помогает вся семья, у каких мам сейчас подрастают малыши, услышат личные истории пушистых мам: носухи, барса, белой медведицы и других. В 17:00 в лектории Детского зоопарка начнется показ документального фильма «Как мамы дикой природы защищают детёнышей».

9

Заключительное событие хорового цикла Фестиваля пермского искусства. На одной сцене выступят более 200 хористов из разных коллективов Перми, Нижнего Новгорода и Москвы вместе с симфоническим оркестром «Орфей» под управлением Петра Юркова. В первом отделении концерта прозвучат оратория «Плач Адама» Арво Пярта и кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева. Во втором отделении большой хоровой собор исполнит хиты русского рока. В симфонических аранжировках прозвучат песни группы «Кино», «Сплин», «Чайф», «Калинов мост», «Алиса», «Ночные снайперы».

10

Всероссийский день Органа — праздник для всех, кто любит органную музыку. В этот день состоится премьерное исполнение Сюиты для органа, скрипки и виолончели, соч. 149 Йозефа Райнбергера. Прозвучат и другие шедевры европейской музыки — сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Иоганнеса Брамса и Макса Регера — в исполнении солистки Пермской филармонии Евгении Камянкой (орган), виолончелиста Марка Дробинского, скрипачки Анны Анисимовой и солистки Пермской оперы Ольги Поповой. Немецкий композитор XIX века Йозеф Райнбергер, сюита которого прозвучит в Перми впервые, — великолепный мелодист; во всех его сочинениях на первый план выходят выразительные, очень гибкие и интонационно насыщенные мелодические линии. В его творчестве органично соединяются барочные и романтические традиции.

11

Международная просветительская акция состоится уже в одиннадцатый раз. Тематика диктанта отражает ключевые события 2025 года и юбилеи: 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути, а также историко-культурные связи России со странами БРИКС. Первая часть диктанта — 10 вопросов на знание базовых сведений по географии России: это задания о природных объектах, регионах страны и национальном наследии. Вторая часть — 30 вопросов повышенной сложности. Они требуют более глубоких знаний, внимания и логического мышления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться