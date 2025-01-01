В суде разъяснили, почему мэрии Перми отказано в сносе павильона владельца Центрального рынка На сайте суда опубликована мотивировочная часть Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края обнародовал мотивировочную часть решения, в котором отказал администрации Перми в удовлетворении иска к Ревазу Шенгелии, владельцу Центрального рынка. Департамент земельных отношений, напомним, требовал от Шенгелии прекратить использование земельного участка под торговым павильоном (ш. Космонавтов, 20) не по назначению. Разрешенное использование участка площадью 741 кв. м — под жилую застройку, в то время как там расположен торговый объект Gold smoke, «Антиквариат». Истец добивался освобождения территории от павильона.

Как следует из решения, опубликованном на сайте судебной инстанции, суд руководствовался Градостроительным кодексом РФ, согласно которому земельные участки, чьё разрешенное использование не соответствует новому градостроительному регламенту, могут использоваться и далее без приведения в соответствие, если это не несёт угрозы для жизни, здоровья людей, окружающей среды или объектов культурного наследия. Департамент не смог предоставить доказательств, что использование участка Шенгелии создаёт такую угрозу. Также не было доказано нанесение ущерба окружающей среде или нарушение публичных интересов.

В акте обследования, проведённого в июле, было зафиксировано, что торговая деятельность в павильоне не осуществляется, а вывески отсутствуют. На этом основании суд отклонил требования департамента. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Реваз Шенгелия является учредителем и директором ООО «Торговый комплекс «Центральный»», управляющего Центральным рынком. За последнее время в отношении Шенгелии и ООО ТК «Центральный» было подано несколько исков, связанных с использованием земли в районе рынка. Некоторые иски были удовлетворены судом.

