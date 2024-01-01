Актёрский дом у Центрального рынка в Перми всё-таки снесут И это лишь часть планов по реновации улицы Попова Поделиться Твитнуть

Жилой дом №57 по ул. Попова в Перми, который ещё называют «актёрским», все-таки снесут. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на городское управление жилищных отношений. В мэрии заявили, что дом признан аварийным и подлежащим сносу. Его включат в муниципальную программу по расселению.

Напомним, в 2023 году властям пришлось отказаться от сноса здания, так как суд не признал его аварийным, из-за чего властям не удалось получить финансирование на выплату собственникам возмещения и организовать снос дома.

Напомним, строительство дома по ул. Попова, 57 было закончено в 1951 году, и вскоре после сдачи он получил народное название «Актёрский дом». Здесь долгое время жили работники пермских театров, а также редакторы газет и учёные. Известно, например, что здесь жила известная артистка Нина Корниенко, часто бывал Георгий Бурков, одну из комнат на первом этаже занимал будущий режиссёр Марк Захаров.

Снос здания «Актёрского дома» является лишь частью планов по реновации ул. Попова в Перми. Напомним, что краевые власти уже подписали соглашение на создание проектной документации для строительства транспортной развязки на площади Центрального рынка с подходами. Работы за 91,2 млн руб. выполнит компания «Гео-проект». Данная развязка предполагает, среди прочего, расширение ул. Попова, что невозможно без сноса дома № 57. Проектная документация должна быть завершена к концу 2025 года.

В 2022 году общественность узнала о планах властей Пермского края по обновлению квартала у Центрального рынка. Утверждённый министерством проект планировки включает в себя создание жилого комплекса и школы на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. Строительство 30-этажного жилого комплекса «Эволюция» осуществляется компанией ПМД, а школу построит городская администрация.

Летом 2024 года на Градостроительном совете обсуждались ключевые аспекты реконструкции площади у Центрального рынка и устройства удобного транспортного узла. Были названы некоторые параметры изменений: ул. Революции станет двусторонней, трамвайные пути будут перенесены в центр дороги, а ул. Пушкина и Попова будут расширены до шести полос.

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