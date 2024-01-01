Проектировать дорожную развязку у Центрального рынка в Перми будет компания «Гео-Проект»
Она выполнит работы за 91,2 млн рублей
Стал известен победитель конкурса на разработку проектной документации по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении ш. Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова с подходами в г. Перми». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Заказчиком проекта выступила КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Максимальная цена контракта составляла 91 681 043 руб. Конкурс выиграло ООО «Гео-Проект». Компания согласилась выполнить работы за 91,2 млн руб.
Напомним, дорога должна иметь четыре полосы для движения с шириной каждой не менее 3,5 м и тротуарами шириной 3 м. Должны быть предусмотрены велосипедные дорожки и пешеходные переходы.
Протяженность участка автомобильной дороги составит 2,1 км. Проект должен быть готов до 25 октября 2025 года.
ООО «Гео-Проект» — питерскаяя компания, основанная в 2010 году. По итогам 2023 года её выручка составила 3,1 млрд руб., а чистая прибыль 52 млн руб.
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