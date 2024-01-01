Проектировать дорожную развязку у Центрального рынка в Перми будет компания «Гео-Проект» Она выполнит работы за 91,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Стал известен победитель конкурса на разработку проектной документации по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении ш. Космонавтов, ул. Революции, ул. Пушкина и ул. Попова с подходами в г. Перми». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Заказчиком проекта выступила КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Максимальная цена контракта составляла 91 681 043 руб. Конкурс выиграло ООО «Гео-Проект». Компания согласилась выполнить работы за 91,2 млн руб.

Напомним, дорога должна иметь четыре полосы для движения с шириной каждой не менее 3,5 м и тротуарами шириной 3 м. Должны быть предусмотрены велосипедные дорожки и пешеходные переходы.

Протяженность участка автомобильной дороги составит 2,1 км. Проект должен быть готов до 25 октября 2025 года.

ООО «Гео-Проект» — питерскаяя компания, основанная в 2010 году. По итогам 2023 года её выручка составила 3,1 млрд руб., а чистая прибыль 52 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.