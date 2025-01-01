Пермский край отмечен наградами на премии «Лидеры туриндустрии ПФО» Экскурсоводы и компании получили признание в шести номинациях Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В Йошкар-Оле 18 июля наградили победителей премии «Лидеры туриндустрии Приволжского федерального округа». По информации пресс-службы правительства Пермского края, в шести номинациях победителями стали восемь экскурсоводов и компаний региона.

Так, в номинации «Лучший рекламно-информационный проект ПФО» победителем стала медиагруппа «Магма» с проектом «Речные истории». Аудиоспектакль-променад посвящён рекам, протекающим на территории Перми, включая подземные.

В номинации «Приключенческий туризм и активный отдых в ПФО» второе место заняли туристические компании «Доступный Урал» и «Урал Турс». В номинации «Медицинский и оздоровительный туризм ПФО» Прикамье заняло третье место. В регионе действуют 13 санаториев и 40 профилакториев.

Экскурсоводы Евгения Ушакова из Губахинского округа и Надежда Козлова из Кунгурского округа стали призёрами в номинации «Лучший гид ПФО». Музейно-туристический центр «Конфектория» получил специальный диплом за высокий результат в номинации «Культурно-познавательный туризм в ПФО».

Лучшим проектом в специальной категории «Маршрут в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне» была признана историко-патриотическая экскурсия «Эшелон Победы» от туроператора «Бонус-тур». Она проводится для школьников начальных классов на электропоезде «Ласточка» по Пермскому центральному кольцу и рассказывает о вкладе пермских промышленных предприятий в победу в войне.

Ранее стало известно, что Пермский край получит 363 млн руб. из федерального бюджета на развитие туризма. В течение 2025-2027 годов в регионе появится 252 новых гостиничных номера.

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