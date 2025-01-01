Алёна Бронникова В Перми 16 мая официально стартует проект «Речные истории» Аудиоспекткль-променад начнётся от площади Гайдара Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В Перми 16 мая официально открывается новый туристический маршрут «Речные истории» (6+), посвящённый рекам, протекающим на территории города. он будет представлять собой аудиоспектакль-променад длительностью 1,5 часа.

Открытие проекта состоится в 17:00, сбор — в 16:55 на пл. Гайдара. Участники смогут пройти маршрут вместе с авторами и задать им вопросы. Для участия нужны заряженные смартфоны с доступом к интернету и наушники. Вход бесплатный.

Как сообщается на сайте проекта, маршрут пройдёт через центр города и расскажет о роли рек в становлении Перми, их влиянии на ландшафт, климат, культуру и менталитет. Мероприятие займёт около двух часов, финиш запланирован в районе Перми I.

«В городской черте Перми протекает около 300 рек. Именно их русла создали удивительный пермский ландшафт и сделали город самым зелёным "миллионником" России. Большинство из них относятся к категории малых рек и ручьёв, и длина некоторых — не более километра. Такие реки-ручьи протекают в оврагах, за гаражами или в лесных массивах. Основная масса по мере разрастания города была спрятана под землю, и теперь безвестно течёт в коллекторах прямо под жилыми кварталами. Но именно эти малые реки и речушки сыграли ключевую роль в развитии Перми», — отмечают авторы.

В основу аудиоспектакля легли архивные документы и фотографии, информация от историков, краеведов и археологов, а также воспоминания жителей долин рек до строительства коллекторов и диггера о реках Пермянка, Медведка и Светлушка. Участники услышат звуки подземных рек, а на точках маршрута откроют архивные фото-панорамы современных локаций и увидят русло реки Пермянки, скрытые под землёй арочные мостики на ул. Горького и пр.

Маршрут можно пройти самостоятельно, все материалы представлены на сайте проекта.

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