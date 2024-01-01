В Перми начал работу музейно-туристический центр «Конфектория» Он открылся на эспланаде Поделиться Твитнуть

фото: минэк Пермского края

На эспланаде в Перми начал работу музейно-туристический центр «Конфектория». Об этом сообщили в минэке Пермского края.

Музей включает несколько пространств: экспозицию, рассказывающую об истории сладостей, интерактивную зону для проведения мастер-классов, лекций и встреч. Также в здании музея расположилась сувенирная лавка с гастрономическими «сладкими» брендами. Проект бы реализован в рамках механизма государственно-частного партнёрства.

Инициатор частной концессии— «СладКон», учредителем которой является КФ «Пермская». На реализацию проекта инвестор направил более 14 млн руб.

Отмечается, что место для музея было выбрано не случайно: неподалёку до 2000-х годов располагались корпуса кондитерской фабрики.

Напомним, о том, что в Перми, в одном из «холмов» на эспланаде может быть создан Музей шоколадного мастерства, стало известно в ноябре 2022 года.





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