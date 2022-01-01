В одном из холмов на эспланаде может открыться Музей шоколада Инициатором концессии стало ООО «СладКон» Поделиться Твитнуть

В минэкономразвития Пермского края поступила частная концессионная инициатива от ООО «СладКон» о создании в Перми Музея шоколадного мастерства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В концепции проекта предусмотрены экспозиции об истории Прикамья через призму истории сладостей, интерактивная зона для мастер-классов, сувенирная лавка с продукцией Пермской кондитерской фабрики (предприятие является учредителем ООО) и других «сладких» брендов региона.

Сообщается, что музей разместится в одном из зданий-холмов на эспланаде — в том, где будет открыт Туристский информационный центр.

Срок реализации проекта — 2023 год.

Инвестор планирует вложить в проект 10 млн руб. Также в течение срока концессии предприниматели будут вносить плату за пользование помещением.

В настоящее время представители минэка и концессионер обсуждают условия будущего соглашения.

Отмечается, что само здание-холм по истечении срока соглашения останется в краевой собственности.

Напомним, в конце сентября депутаты Пермской городской думы проголосовали за безвозмездную передачу региону одного из зданий-«холмов» на эспланаде под размещение в нём туристско-информационного центра.





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