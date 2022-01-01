Елена Синица Один из «холмов» на эспланаде передали в краевую собственность Объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 27 сентября, депутаты Пермской городской думы рассмотрели вопрос о безвозмездной передаче региону одного из зданий-«холмов» на эспланаде. В здании планируется разместить туристско-информационный центр.

Депутат Владимир Молоковских поинтересовался, почему объект возводил город, но речь идёт о безвозмездной передаче, а не об аренде здания.





Как пояснила и.о. заместителя главы администрации города Ольга Андрианова, объект действительно строил город, подрядчик завершил строительство, но не успел приступить к внутренней отделке.





«Контракт нами был расторгнут, потому что было принято решение о возможной передаче на уровень края. Нужно было менять проектное решение, край заверил, что завершит ремонт», — добавила Адрианова.





Затем депутат Алексей Овчинников поинтересовался, когда будут завершены работы на объекте, и центр начнёт работу.





Со слов директора Центра развития туризма Константина Тиминского, сдать объект планируется в 2023 году. Если быть точнее, то центр должен заработать к началу летнего туристического сезона и к потоку гостей Перми к 300-летнему юбилею города.





«Относительно предоставляемых услуг — это будут консультационно-информационные услуги, плюс разные активности, которые помогут показать наш город и край с лучшей стороны», — прокомментировал Тиминский.





Кроме этого, депутат Сергей Медведев отметил, что стоит заранее обозначать объекты, которые в дальнейшем передадут на краевой уровень. По мнению Медведева, «начинать строить, вкладывать немалые деньги, а потом просто передавать — не совсем эффективно в финансовом плане».





Решение о передаче «холма» на краевой уровень в рамках заседания прокомментировал и глава Перми Алексей Дёмкин:





«По ходу жизнедеятельности иногда меняются планы, появляются новые идеи. Мы не предполагали, что здесь будет визит-центр. Но на одном из совещаний у губернатора возникла такая идея. Она показалась нам рациональной, только поэтому мы начали обсуждать возможность создания там такого центра».

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